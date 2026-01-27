Norvegia și Suedia vor să angajeze români în mai multe domenii: Câștiguri lunare de aproape 4.000 de euro

Românii sunt tot mai căutați pe piața muncii din nordul Europei. Norvegia și Suedia vor să angajeze români, iar ofertele vin cu salarii care, în unele cazuri, ajung la aproape 4.000 de euro pe lună, potrivit datelor transmise prin rețeaua EURES România.

Sute de locuri de muncă disponibile în Europa

Angajatorii europeni pun la dispoziție, în total, 271 de locuri de muncă. Informațiile apar într-un comunicat al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM), care anunță că Norvegia și Suedia vor să angajeze români în mai multe domenii, de la industrie și producție, până la transport și servicii.

Cea mai mare parte a posturilor sunt disponibile în Norvegia, unde există 103 poziții vacante. Sunt căutați lucrători în producție pentru prelucrarea somonului, dar și mecanici de biciclete.

Suedia vine imediat după, cu 90 de posturi, în special în sectorul industrial. Angajatorii caută operatori de proces în zona de topitorie și turnare continuă, mecanici și electricieni pentru laminorul la cald, dar și specialiști pentru macarale și echipamente de ridicare.

Alte state care recrutează români

Oferte există și în alte țări europene. Irlanda propune 25 de locuri de muncă pentru zidari pietrari și îngrijitori de persoane. Italia are nevoie de 15 șoferi de autobuz, Germania oferă 11 posturi pentru fizioterapeuți și lucrători în procesarea produselor din carne, iar Olanda caută 11 mecanici de asamblare, personal de punte și timonieri.

În Slovenia sunt disponibile opt posturi, de la montatori de pardoseli și chimiști pentru dezvoltarea produselor cosmetice, până la personal hotelier și bucătari. Finlanda pune la bătaie șase locuri de muncă în șantiere navale, pentru montatori de țevi și sudori, iar Franța are două posturi pentru carosieri si tinichigii auto.

Contracte sezoniere sau pe termen lung

Potrivit AMOFM, contractele pot fi fie sezoniere, fie pe durată nedeterminată, în funcție de angajator și de specificul activității. Această flexibilitate face ca ofertele să fie atractive pentru mai multe categorii de candidați.

Salarii care ajung la aproape 4.000 de euro pe lună

Capitolul venituri este unul dintre cele mai tentante. Pentru zidarii pietrari din Irlanda, salariul ajunge la 46.644 de euro brut pe an. În Norvegia, mecanicii de biciclete pot câștiga între 2.959 și 3.381 de euro brut lunar.

În Suedia, mai multe poziții din industrie, precum electrician, mecanic în zona laminorului la cald sau în topitorie, sunt plătite cu aproximativ 3.700 de euro brut pe lună. Timonierii din Olanda pot avea venituri cuprinse între 3.000 și 4.000 de euro brut lunar, iar operatorii de proces și mecanicii pentru macarale câștigă, în medie, peste 3.300 de euro brut pe lună.

Există și salarii diferențiate pentru alte profesii: mecanicii de asamblare pot primi între 2.800 și 3.400 de euro brut lunar, fizioterapeuții și montatorii de pardoseli aproximativ 2.600 de euro, iar personalul de punte între 2.500 și 3.500 de euro brut pe lună.

Pentru alte domenii, remunerațiile sunt stabilite fie lunar, fie pe oră. De exemplu, lucrătorii în prelucrarea somonului sunt plătiți cu 19,31 euro brut pe oră, sudorii TIG pot ajunge la 19 euro pe oră, iar sudorii MIG/MAG primesc până la 17 euro pe oră.

Ce condiții trebuie îndeplinite

"Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză", se arată în comunicatul oficial.

În contextul în care Norvegia și Suedia vor să angajeze români, iar câștigurile lunare ajung la aproape 4.000 de euro, interesul pentru aceste oferte este de așteptat să crească în perioada următoare.

