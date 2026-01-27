Nouă opțiune pentru românii care merg cu trenul. Anunțul CFR Călători

CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația „CFR Călători bilete online”, menită să îmbunătățească experiența celor care merg cu trenul. De acum înainte pasagerii își vor putea rezerva locul direct din aplicaţia pentru bilete disponibilă pe telefon.

Noua actualizare este disponibilă pentru clătorii care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți). Funcționalitatea este activă și poate fi deja utilizată, atât pentru abonamentele digitale afișate pe telefon sub formă de cod QR, cât și pentru abonamentele încărcate pe cardul de transport.

"CFR Călători continuă astfel demersurile de digitalizare și modernizare a serviciilor, având ca obiectiv creșterea calității și accesibilității transportului feroviar pentru toți călătorii.

Informații despre circulația trenurilor: