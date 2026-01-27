€ 5.0959
DCNews Stiri Nouă opțiune pentru românii care merg cu trenul. Anunțul CFR Călători
Data actualizării: 13:55 27 Ian 2026 | Data publicării: 13:55 27 Ian 2026

Nouă opțiune pentru românii care merg cu trenul. Anunțul CFR Călători
Autor: Doinița Manic

tren CFR Călători Tren CFR Călători. Foto: Agerpres

Românii care merg cu trenul au o facilitate nouă, anunță CFR.

CFR Călători anunță introducerea unei noi funcționalități în aplicația „CFR Călători bilete online”, menită să îmbunătățească experiența celor care merg cu trenul. De acum înainte pasagerii își vor putea rezerva locul direct din aplicaţia pentru bilete disponibilă pe telefon.

Noua actualizare este disponibilă pentru clătorii care dețin abonamente (adulți, elevi și studenți). Funcționalitatea este activă și poate fi deja utilizată, atât pentru abonamentele digitale afișate pe telefon sub formă de cod QR, cât și pentru abonamentele încărcate pe cardul de transport.

"CFR Călători continuă astfel demersurile de digitalizare și modernizare a serviciilor, având ca obiectiv creșterea calității și accesibilității transportului feroviar pentru toți călătorii.

Informații despre circulația trenurilor:

  • la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).
  • la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/
  • în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.
  • pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.
  • pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.
  • de la personalul nostru din staţii", transmite CFR Călători într-un comunicat.

Comentarii

