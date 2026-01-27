Tragedie în Mamaia Nord: Un bărbat a fost găsit mort după ce ar fi căzut de la un bloc în construcție

El este și cel care a alertat autorităţile, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Potrivit sursei citate, lucrătorii Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi de către un trecător, luni în jurul orei 8:45, că pe o stradă din Mamaia Nord ar fi văzut o persoană decedată, întinsă la sol.

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 35 de ani", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Cadrele medicale ale echipajului chemat în zonă au constatat moartea victimei.

Ce reiese din primele cercetări

Din primele cercetări făcute a reieşit că, în cursul nopţii trecute, bărbatul ar fi căzut în gol de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie, din Mamaia Nord. Poliţiştii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi a împrejurărilor producerii evenimentului.

