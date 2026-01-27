€ 5.0959
DCNews Stiri Tragedie în Mamaia Nord: Un bărbat a fost găsit mort după ce ar fi căzut de la un bloc în construcție
Data publicării: 13:03 27 Ian 2026

Tragedie în Mamaia Nord: Un bărbat a fost găsit mort după ce ar fi căzut de la un bloc în construcție
Autor: Alexandra Firescu

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Trupul unui bărbat, care ar fi căzut de la înălţime dintr-un bloc aflat în construcţie în Mamaia Nord, a fost găsit luni de un cetăţean.

El este și cel care a alertat autorităţile, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. 

Potrivit sursei citate, lucrătorii Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi de către un trecător, luni în jurul orei 8:45, că pe o stradă din Mamaia Nord ar fi văzut o persoană decedată, întinsă la sol.

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 35 de ani", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Vezi și - Cazul adolescentului din Oradea căzut dintr-un bloc de lux, posibilă sinucidere. Radu Leca: E un limbaj al durerii emoționale!

Cadrele medicale ale echipajului chemat în zonă au constatat moartea victimei.

Ce reiese din primele cercetări

Din primele cercetări făcute a reieşit că, în cursul nopţii trecute, bărbatul ar fi căzut în gol de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie, din Mamaia Nord. Poliţiştii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi a împrejurărilor producerii evenimentului. 

Vezi și - Bărbat reţinut în Argeș după ce își ameninţa vecinii cu moartea pe rețelele sociale

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mamaia nord
sinucidere
Comentarii

