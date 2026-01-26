Accident rutier pe Șoseaua Fundeni: autoutilitară cu peste 50 de butelii răsturnată

Un accident rutier s-a produs în urmă cu scurt timp pe Șoseaua Fundeni din Capitală, unde o autoutilitară care transporta peste 50 de butelii goale s-a răsturnat pe o parte.
Potrivit datelor preliminare, condițiile în care a avut loc incidentul urmează să fie stabilite de autorități. Autoutilitara implicată transporta peste 50 de butelii goale, care au rămas în interiorul vehiculului după răsturnare. În momentul de față nu există un pericol suplimentar pentru participanții la trafic.
În eveniment a fost implicată și o motocicletă, cele două persoane aflate pe aceasta fiind evaluate la fața locului de echipajele medicale, însă au refuzat transportul la spital.
La fața locului au intervenit de urgență forțe importante de salvare:
Echipajele aflate la fața locului au asigurat zona și au evaluat eventualele riscuri.
Autoutilitara a fost repusă pe roți, iar buteliile au fost transferate într-un alt mijloc de transport. Traficul în zonă a fost temporar afectat pe durata intervenției.
Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.
Vom reveni cu detalii pe măsură ce autoritățile vor furniza informații suplimentare.
Știre în curs de actualizare...
