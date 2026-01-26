€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Accident rutier pe Șoseaua Fundeni: autoutilitară cu peste 50 de butelii răsturnată
Data actualizării: 20:37 26 Ian 2026 | Data publicării: 20:17 26 Ian 2026

Accident rutier pe Șoseaua Fundeni: autoutilitară cu peste 50 de butelii răsturnată
Autor: Alexandra Curtache

Accident șoseaua Fundeni, mașină răsturnată Foto: ISU

Un accident rutier s-a produs în urmă cu scurt timp pe Șoseaua Fundeni din Capitală, unde o autoutilitară care transporta peste 50 de butelii goale s-a răsturnat pe o parte.

Potrivit datelor preliminare, condițiile în care a avut loc incidentul urmează să fie stabilite de autorități. Autoutilitara implicată transporta peste 50 de butelii goale, care au rămas în interiorul vehiculului după răsturnare. În momentul de față nu există un pericol suplimentar pentru participanții la trafic.

În eveniment a fost implicată și o motocicletă, cele două persoane aflate pe aceasta fiind evaluate la fața locului de echipajele medicale, însă au refuzat transportul la spital.

Foto: ISU

La fața locului au intervenit de urgență forțe importante de salvare:

  • patru autospeciale de stingere
  • trei echipaje SMURD
  • o autospecială de descarcerare
  • un echipaj CBRN
  • Detașamentul special de Salvatori

Echipajele aflate la fața locului au asigurat zona și au evaluat eventualele riscuri.

Autoutilitara a fost repusă pe roți, iar buteliile au fost transferate într-un alt mijloc de transport. Traficul în zonă a fost temporar afectat pe durata intervenției.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce autoritățile vor furniza informații suplimentare.

Știre în curs de actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
accident rutier
accident bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
De ce nu se mai căsătoresc oamenii. Explicație psihologică: Te-ai fi gândit la asta?
Publicat acum 33 minute
Acordul UE - Mercosur: Sorin Grindeanu, critici pentru partenerii de coaliție
Publicat acum 50 minute
Trump dă vina pe democrați pentru „tragedia“ din Minneapolis
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Stare de urgenţă în sudul Italiei din cauza furtunilor: pagube de peste un miliard de euro
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Alarmă în educație: Ce cuvânt caută tinerii pe Google
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat acum 23 ore si 51 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close