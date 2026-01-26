€ 5.0960
Forfotă în Alberta, pe măsură ce mișcarea separatistă capătă susținere. Ce spune ultimul sondaj despre sprijinul independenței față de Canada
Data actualizării: 20:37 26 Ian 2026 | Data publicării: 20:36 26 Ian 2026

Forfotă în Alberta, pe măsură ce mișcarea separatistă capătă susținere. Ce spune ultimul sondaj despre sprijinul independenței față de Canada
Autor: Ioan-Radu Gava

steag provincia alberta si canada Foto: Unsplash

Forțele politice din Alberta sunt tot mai îngrijorate de mișcarea separatistă care capătă tot mai multă susținere.

Partidul de opoziție NDP din Alberta va organiza o conferință de presă la Calgary, pentru a aborda mișcarea separatistă în creștere din provincie, scrie CityNews.

Stay Free Alberta, grupul pentru independența Albertei, strânge semnături pentru o petiție de organizare a unui referendum privind separarea de Canada, pe fondul frustrării de lungă durată față de guvernul federal.

Liderul partidului, Naheed Nenshi, a criticat Partidul Conservator Unit (UCP), aflat la putere, pentru că nu a denunțat separatismul. Premierul Albertei, Danielle Smith, a declarat în weekend la Corus Radio că lasă procesul de colectare a semnăturilor să se desfășoare.

CITEȘTE ȘI                 -                Trump, acuzat că încearcă să dezmembreze Canada: A devenit o țară comunistă, controlată de China comunistă

Și după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besent, a declarat că este de părere că majoritatea locuitorilor din Alberta vor să se separe și „vor ceea ce are SUA”, inițiatorul petiției, Mitch Silvestre, și Smith au spus că nu se dorește o alipire la SUA. Smith spune că ea „susține o Alberta puternică și suverană în cadrul unei Canade unite”.

Un sondaj Ipsos recent, publicat la începutul anului 2026, a constatat că doar 28% dintre locuitorii din Alberta susțin separarea, iar aproximativ jumătate dintre aceștia își mențin sprijinul atunci când li se prezintă consecințele.

Grupa de vârstă cu cel mai mare sprijin a fost cea 18-34 de ani (29%), în timp ce grupa de peste 55 de ani a avut cea mai mare pondere a votului împotrivă (69%).

alberta
canada
independenta

alberta
canada
independenta
