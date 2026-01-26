UE copiază mot-à-mot China în revitalizarea puterii industriale. Planul prin care țara asiatică a devenit un gigant industrial

În anii 1970, Republica Populară Chineză a trecut de la o economie slabă, la o superputere, obligând producătorii auto străini și alte companii să încheie parteneriate cu companii chineze. Această politică le-a oferit know-how esențial și a creat multe dintre lanțurile de aprovizionare care alimentează economia sa astăzi, potrivit Politico.

Deși odinioară era respinsă de factorii de decizie europeni, ideea de a imita succesul Chinei în transformarea într-un gigant industrial câștigă din ce în ce mai multă acceptare ca strategie de recuperare a decalajelor.

Acum este inclusă în reglementări prin Legea Acceleratorului Industrial - un plan condus de comisarul pentru industrie Stéphane Séjourné - care impune companiilor străine să facă echipă cu firme autohtone dacă doresc să aibă acces la piața europeană.

Contestatarii remarcă însă că o astfel de politică ar putea expune Europa unor acuzații de ipocrizie.

„Acest lucru contravine tuturor eforturilor depuse de Europa în trecut pentru a menține această piață deschisă și... doar din punct de vedere juridic, este foarte dubios”, a declarat Niclas Poitiers, cercetător la think tank-ul Bruegel.

IAA (Legea Acceleratorului Industrial) își propune să stimuleze producția industrială la cel puțin 20% din valoarea adăugată brută a UE până în 2030, față de 14,3% în 2020, conform unui proiect obținut de Politico.

Séjourné intenționează să ajungă acolo prin inginerie inversă a societăților mixte, instituind cerințe stricte privind investițiile străine directe și copiind o altă politică chineză privind clusterele de producție.

Este o schimbare puternică față de deceniile de promovare a piețelor deschise și de denunțare a transferurilor forțate de tehnologie pe care companiile sale au trebuit să le respecte pentru a avea acces la piața înfloritoare a Chinei.

La scurt timp după ce proiectul a fost divulgat, Comisia Europeană a amânat publicarea sa pentru a doua oară până pe 25 februarie. Asta înseamnă că anumite părți ar putea fi încă modificate semnificativ. Cabinetul lui Séjourné a declarat că a amânat prezentarea „pentru a menține nivelul foarte ridicat de ambiție, așa cum este discutat intern”.

Uniunea Europeană, acuzată că a copiat mot-a-mot China

În conformitate cu IAA în forma sa actuală de proiect, investițiile străine de peste 100 de milioane de euro în „sectoare strategice cheie emergente” ar declanșa o verificare obligatorie din partea autorităților. De asemenea, investitorilor străini li s-ar interzice să dețină mai mult de 49% din acțiunile oricărei companii din UE care operează în aceleași industrii.

„Unele prevederi, cum ar fi un plafon de 49% din investițiile străine, sună ca o replică a ceea ce China sau statele din Golf au impus cu ani în urmă”, a comentat Falk Schöning, partener la firma de avocatură Hogan Lovells, specializată în verificarea ISD-urilor.

În timp ce anexa oficială care definește ce se clasifică drept sector emergent este încă sub cheie la Comisie, proiectul indică faptul că va acoperi sectoarele mari consumatoare de energie, tehnologiile cu emisii zero, cum ar fi bateriile și panourile solare, și sectorul auto.

Pe lângă asocierile în participațiune, companiile ar fi obligate să împărtășească know-how-ul „în beneficiul Union Target”, se arată în proiect, iar drepturile de proprietate intelectuală ar rămâne în mâinile companiilor europene. Investitorii străini ar trebui să se angajeze să cheltuiască cel puțin 1% din veniturile generate de asocierea în participațiune pentru cercetare și dezvoltare în cadrul UE.

În cele din urmă, aceștia ar trebui să își procure 50% din produsele lor de fabricație din bloc.

Acest lucru creează o problemă uriașă de credibilitate, a susținut Poitiers:

„De ani și ani ne plângem de cerințele impuse de chinezi pentru asocieri în participațiune. Acum, practic, ne întoarcem și spunem: «de fapt, vrem să facem același lucru»”, a spus el.

Pe măsură ce China și-a deschis economia investițiilor străine în anii 1980, factorii de decizie politică au instituit asocieri în participațiune forțate, care au determinat companii europene precum Volkswagen să se asocieze cu producătorul auto SAIC, pe atunci puțin cunoscut.

Schema a creat coloana vertebrală a strategiei de investiții străine directe a Beijingului. Guvernele occidentale s-au opus, dar în cele din urmă au acceptat în speranța că China se va democratiza pe măsură ce va deveni mai bogată.

Pentru companiile europene, fuziunea corporativă a fost un preț mic de plătit pentru accesul la o piață potențială imensă. A meritat, în special pentru producătorii auto germani. În perioada de vârf a pieței auto, în 2017, aproape jumătate din vânzările globale ale Volkswagen au fost direcționate către China.

Dar această expunere a devenit călcâiul lui Ahile al Europei.

„Am permis crearea de dependențe pentru că am crezut că vom avea întotdeauna acces la materii prime fabricate în China și că nu va exista niciodată o armă comercială”, a declarat Agatha Katz, partener la firma de cercetare Rhodium Group. „Am oferit, de bunăvoie, Chinei mai multă putere de decizie și mai mult spațiu în lanțurile noastre de aprovizionare”, a mai spus acesta.