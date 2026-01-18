Duelul Weber–Garcia din Parlamentul European îi pune probleme Ursulei von der Leyen. Legătura cu Cioloş

Manfred Weber, liderul EPP, cea mai mare familie politică din Europa şi Iratxe Garcia, liderul grupului SD din Parlamentul European, sunt nominalizaţi de Politico drept "cel mai toxic duo" din Parlamentul European, duo care îi poate pune probleme mari Ursulei von der Leyen.

Conform sursei citate, în 2019, după alegerile europarlamentare, Iratxe Garcia a mers în biroul lui Manfred Weber, însoţită de Dacian Cioloş, pentru a-i transmite liderului EPP că nu îl vor susţine la şefia Comisiei Europene, în ciuda faptului că, de obicei, liderul partidului cu cele mai multe voturi din Parlamentul European era votat în această funcţie.

Deşi Cioloş a ieşit de ceva timp de pe scena politică europeană, Garcia şi Weber au rămas pe posturi, iar animozităţile dintre ei au crescut, mai ales că acum EPP votează cot la cot cu extrema dreaptă pentru a trece diverse propuneri legislative. Dar mişcarea făcută atunci de Iratxe Garcia a tâiat din faşă ambiţiile lui Manfred Weber de a conduce Comisia Europeană. Ca o consecinţă, este ameninţată şi capacitatea Ursulei von der Leyen de a-şi duce la final proiectele din al doilea mandat la şefia CE, dat fiind faptul că are nevoie de sprijinul europarlamentarilor pentru a trece legi.

Manon Aubry, co-preşedintele al grupului stângiştilor din Parlamentul European, spune că "relaţia dintre cei doi este ca cea dintre doi foşti parteneri care au avut o relaţie bună, dar Weber a înşelat-o pe Garcia cu extrema dreaptă, iar acum lucrurile sunt foarte dificile pentru socialişti".

"Au devenit o problemă pentru von der Leyen"

Timp de mai multe decenii, EPP şi SD, cele mai mari familii politice din Europa, au lucrat cot la cot pentru a asigura majorităţi stabile în Parlament, iar acest lucru s-a văzut inclusiv când au susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru al doilea mandat la şefia Comisiei Europene, în ciuda crizelor care ameninţă blocul european. Acum, însă, sunt îndoieli în ceea ce priveşte stabilitatea.

"Weber şi Garcia au devenit o problemă pentru von der Leyen", a transmis un oficial al Comisiei Europene, sub protecţia anonimatului.

Asta pentru că neînţelegerile dintre cele două grupuri politice ar putea duce la o impredictibilitate în ceea ce priveşte voturile din Parlament, aşa cum s-a întâmplat şi în noiembrie 2025, când EPP a luat partea extremei drepte în ceea ce priveşte legea de simplificare a regulilor pentru tranziţia verde.

Tensiunile s-au răsfrânt chiar şi asupra Ursulei von der Leyen, care a fost acuzată de Iratxe Garcia că "urmăreşte agenda lui Donald Trump" când insistă pentru dereglementare. Europarlamentarii de centru stânga i-au cerut preşedintei Comisiei Europene să îl ţină sub control pe Manfred Weber în ceea ce priveşte colaborarea sa cu extrema dreaptă.

"Weber nu va trece niciodată peste marea trădare a lui Iratxe Garcia, când nu l-a susţinut pentru preşedinţia Comisiei", a explicat un europarlamentar EPP.

Un europarlamentar socialist spune, însă, că "toată lumea trebuie să îşi păstreze calmul, iar emoţiile să fie lăsate în afara locului de muncă"

În public, însă, cei doi susţin că au relaţii foarte bune.

"Apreciez foarte mult capacitatea de lider a lui Iratxe, este un europarlamentar dur", a declarat Weber pentru Politico, descriind relaţia ca fiind "într-o stare foarte bună". "Pot confirma că avem discuţiile bune şi regulate împreună, dar ţinem cont şi de poziţiile noastre politice diferite", a mai spus el.

Garcia a explicat şi ea că "avem o relaţie funcţională şi încercăm să ne înţelegem reciproc". Aceasta spune că, în ciuda diferendelor dintre ei, "relaţia este mult mai normală decât s-ar putea crede din afară".

Următorul "duel" dintre cei doi, programat în 2027

Mai mulţi europarlamentari şi angajaţi ai celor doi spun, însă, că ultimii 6 ani au dus la erodarea încrederii. Weber o vede pe Iratxe Garcia drept incapabilă să îşi ducă la sfârşit promisiunile din cauza divizării din cadrul SD, în timp ce Garcia îl vede pe Weber ca "flămând de putere" şi dispus să dea mai multă putere extremei drepte în dauna grupărilor de centru-dreapta.

Următoarea schimbare de poziţii de top la nivelul Parlamentului European este în 2027, când Manfred Weber şi Iratxe Garcia se vor "duela" pentru nominalizarea următorului preşedinte al Parlamentului European.

Din partea EPP este de aşteptat ca propunerea să fie Roberta Metsola, pentru un al treilea mandat, în timp ce socialiştii clamează că este rândul lor, conform unui acord de împărţire a puterii încheiat după alegerile din 2024. Oficialii din EPP neagă existenţa unui astfel de acord, în timp ce oficiali din Renew şi SD spun că acesta există.