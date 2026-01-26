Minor mort în Oradea după ce a căzut dintr-un bloc de lux din cartierul Nufărul

El a căzut lângă un bloc de locuinţe cu 8 etaje, într-un complex rezidențial de lux.



Un echipaj de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Oradea s-au deplasat la fața locului.



Medicul SMURD a declarat moartea minorului, care avea leziuni incompatibile cu viaţa, a notat ISU Bihor.

Apel la 112 la ora 07.50

”În jurul orei 07.50, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU BH cu privire la faptul că un minor a căzut de la înălțime, lângă un bloc de locuințe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din municipiul Oradea.

La adresa indicată s-au deplasat de urgență, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea.

Din nefericire, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesului minorului, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a declarat lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana.