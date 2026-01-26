€ 5.0960
Stiri

DCNews Stiri NATO creează o zonă de apărare robotizată, fără trupe, la granița cu Rusia și Belarus pentru apărarea flancului estic
Data publicării: 10:08 26 Ian 2026

NATO creează o zonă de apărare robotizată, fără trupe, la granița cu Rusia și Belarus pentru apărarea flancului estic
Autor: Tiberiu Vasile

NATO creează o zonă de apărare robotizată, fără trupe, la granița cu Rusia și Belarus pentru apărarea flancului estic NATO. Sursa Foto: FreePik

NATO își întărește flancul estic prin crearea unei zone robotizate de apărare, fără trupe, la granița cu Rusia și Belarus.

NATO își întărește flancul estic printr-un plan ambițios care implică armament suplimentar și sisteme automatizate, fără prezență umană directă, la frontierele cu Rusia și Belarus. În următorii doi ani, Alianța va implementa o strategie menită să consolideze apărarea și să descurajeze orice tentativă de agresiune.

Informațiile au fost confirmate de generalul de brigadă german Thomas Löwin, din cadrul Bundeswehrului, într-un interviu pentru publicația Welt am Sonntag. Oficialul este primul reprezentant NATO de rang înalt care vorbește public despre noua doctrină de apărare, denumită Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) – Linia de descurajare de pe flancul estic.

Potrivit lui Löwin, planul ar putea fi pus în practică până la sfârșitul anului 2027, în funcție de resursele disponibile. „Vom vedea stocuri de armament considerabil mai mari decât până acum în statele NATO care se învecinează cu Rusia”, a declarat generalul, care este adjunct al șefului de stat major pentru operațiuni în cadrul Comandamentului Terestru NATO din Izmir.

Tehnologia bazată pe senzori și armamentul automatizat va fi esențială

Aceste depozite vor conține atât arme, cât și muniție, menite să alimenteze rapid sistemele automatizate de apărare, dar și să echipeze unitățile NATO în caz de criză. Obiectivul strategiei este construirea unui sistem defensiv complex, cu mai multe straturi de protecție, de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus.

„Nu ne bazăm doar pe forțele convenționale. Vom integra obstacole, senzori și tehnologii de ultimă generație pentru a forma o zonă robotizată sau automatizată, pe care adversarul va trebui să o traverseze înainte de orice manevră ofensivă”, a explicat Löwin.

În prima fază a unui atac, tehnologia bazată pe senzori și armamentul automatizat va fi esențială pentru a încetini sau bloca înaintarea trupelor ruse, reducând simultan expunerea militarilor NATO. În această regiune, prezența trupelor va fi, în mare parte, minimă.

O schimbare clară în arhitectura de securitate europeană

Inițiativa se înscrie într-un efort mai amplu de întărire a securității europene. În luna octombrie, Comisia Europeană a propus un plan de consolidare a apărării, vizând contracararea amenințărilor venite din aer, mare sau spațiu, inclusiv atacuri cu drone.

În paralel, UE explorează formarea unei „alianțe a dronelor” împreună cu Ucraina, care ar putea deveni operațională la începutul acestui an. Polonia, la rândul său, a anunțat dezvoltarea unui sistem propriu de apărare împotriva dronelor, independent de inițiativa europeană numită „zidul dronelor”.

Toate aceste măsuri reflectă o schimbare clară în arhitectura de securitate europeană, determinată de percepția unei amenințări pe termen lung din partea Ruşiei. Implementarea unei zone robotizate pe flancul estic NATO ar putea schimba semnificativ modul în care Alianța asigură protecția frontierelor strategice.

CITEȘTE ȘI: NATO, preocupată de cooperarea dintre China și Rusia în Arctica
 

nato

nato
rusia
belarus
