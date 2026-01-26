€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Atac sângeros pe un teren de fotbal din Mexic: 11 morți și 12 răniți
Data publicării: 10:12 26 Ian 2026

Atac sângeros pe un teren de fotbal din Mexic: 11 morți și 12 răniți
Autor: Iulia Horovei

atac armat mexic Membrii Gărzii Naționale Mexicane păzesc zona în care a avut loc un atac armat în orașul Salamanca, Mexic, pe 25 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Cel puțin 11 oameni au fost uciși, iar alți 12 au fost răniți într-un atac armat în orașul Salamanca, statul Guanajuato din Mexic.

Un atac armat a dus la moartea a cel puțin 11 persoane și rănirea altor 12, duminică, pe un teren de fotbal din centrul Mexicului, în orașul Salamanca, statul Guanajuato, scrie presa internațională.

Bărbații înarmați au apărut la sfârșitul unui meci de fotbal, potrivit unui comunicat al primarului orașului Salamanca, Cesar Prieto.

11 morți și 10 răniți în urma atacului

10 persoane au murit la fața locului, iar una a decedat ulterior la spital. Edilul a spus că o femeie și un minor se numără printre răniți, atacul făcând parte dintr-un „val de infracțiuni” în oraș. Acesta a făcut apel la președinta Claudia Sheinbaum pentru ajutor în controlul violențelor.

 

Procurorul statului Guanajuato a declarat că investighează incidentul și colaborează cu autoritățile federale pentru a consolida securitatea în zonă.

Cel mai ridicat număr de omucideri

Guanajuato a avut, anul trecut, cel mai mare număr de omucideri din Mexic. O bandă locală, Santa Rosa de Lima, se luptă cu temutul Cartel Jalisco New Generation.

„Din păcate, există grupuri criminale care încearcă să subjuge autoritățile, lucru pe care nu îl vor realiza”, a spus primarul.

Per total, guvernul Mexicului susține că rata crimelor din 2025 a fost cea mai scăzută din ultimii 9 ani, de 17,5 crime la 100.000 de locuitori, deși analiștii au avertizat că cifrele ar putea să nu reflecte pe deplin violența din țară.

Patru saci conținând rămășițe umane au fost găsiți, sâmbătă noaptea, în același oraș. 

Citește și: Salvare disperată pe mare: un feribot cu 342 de pasageri a naufragiat. Cel puțin 8 morți VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mexic
atac armat
morti
raniti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cererea de prostituate a explodat la Davos în timpul Forumului Economic Mondial. Un magnat a cheltuit 114.000 de dolari pentru 5 femei
Publicat acum 28 minute
Furtuna de iarnă lovește SUA: Numărul victimelor crește (VIDEO)
Publicat acum 28 minute
Ucraina, acuzată de ingerință ”nerușinată” în alegerile din Ungaria. Miză uriașă pentru Kiev
Publicat acum 46 minute
Accident grav în Poiana Mărului: O minoră de 14 ani și-a pierdut viața. Alți copii, printre victime
Publicat acum 53 minute
El este cetățeanul turc condamnat pentru omor calificat care nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 36 minute
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat acum 21 ore si 23 minute
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 14 ore si 47 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close