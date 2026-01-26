Atac sângeros pe un teren de fotbal din Mexic: 11 morți și 12 răniți

Un atac armat a dus la moartea a cel puțin 11 persoane și rănirea altor 12, duminică, pe un teren de fotbal din centrul Mexicului, în orașul Salamanca, statul Guanajuato, scrie presa internațională.

Bărbații înarmați au apărut la sfârșitul unui meci de fotbal, potrivit unui comunicat al primarului orașului Salamanca, Cesar Prieto.

11 morți și 10 răniți în urma atacului

10 persoane au murit la fața locului, iar una a decedat ulterior la spital. Edilul a spus că o femeie și un minor se numără printre răniți, atacul făcând parte dintr-un „val de infracțiuni” în oraș. Acesta a făcut apel la președinta Claudia Sheinbaum pentru ajutor în controlul violențelor.

Procurorul statului Guanajuato a declarat că investighează incidentul și colaborează cu autoritățile federale pentru a consolida securitatea în zonă.

Cel mai ridicat număr de omucideri

Guanajuato a avut, anul trecut, cel mai mare număr de omucideri din Mexic. O bandă locală, Santa Rosa de Lima, se luptă cu temutul Cartel Jalisco New Generation.

„Din păcate, există grupuri criminale care încearcă să subjuge autoritățile, lucru pe care nu îl vor realiza”, a spus primarul.

Per total, guvernul Mexicului susține că rata crimelor din 2025 a fost cea mai scăzută din ultimii 9 ani, de 17,5 crime la 100.000 de locuitori, deși analiștii au avertizat că cifrele ar putea să nu reflecte pe deplin violența din țară.

Patru saci conținând rămășițe umane au fost găsiți, sâmbătă noaptea, în același oraș.

