DCNews Stiri Cât plătește șeful ANRE pentru factura la electricitate
Data actualizării: 09:38 26 Ian 2026 | Data publicării: 08:35 26 Ian 2026

Cât plătește șeful ANRE pentru factura la electricitate
Autor: Doinița Manic

electricitate, facturi curent Electricitate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Află în articol cât plătește pentru electricitate șeful ANRE, George Niculescu.

Președintele Autoritatății Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a spus cât plătește pentru curent de când și-a schimbat furnizorul. Potrivit acestuia, în anul 2025, peste 650.000 de români și-au schimbat furnizorul de energie electrică.

„În anul 2025 am avut un număr substanțial de mutări de la un furnizor la altul. Din informațiile pe care le avem, peste 650.000 de consumatori de energie electrică s-au portat. Lunile cu cel mai mare număr au fost luna iulie, unde aproximativ 110.000 de consumatori de energie electrică și-au schimbat furnizorul, și, surprinzător, și luna decembrie a fost o lună în care românii și-au schimbat furnizorul de energie electrică, peste 98.000 apelând la acest serviciu de portare de la un furnizor la altul. (...) Eu mi-am schimbat furnizorul la două luni după ce am venit în Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei. După ce am primit din partea Parlamentului mandatul de președinte, am vrut să verific personal cum se desfășoară acest proces.

Cât plătește acum pentru electricitate șeful ANRE

Am intrat pe calculator, am intrat pe site, mi-am completat singur aplicația și am vrut să experimentez singur, fără să sun pe cineva să spun că vreau să fac lucrul acesta, să mă ajute, ca să văd cât de simplu este pentru un utilizator normal. Nu sunt un specialist în IT. Un utilizator normal, cu cunoștințe normale, poate să facă lucrul acesta. Din experiență proprie vă spun că procesul a fost foarte simplu, foarte ușor. Acum, prețul de contract este de 1,07 lei/kWh”, a declarat șeful ANRE la Antena 3 CNN. 

Urmăriți DCNews și pe Google News

George Niculescu
anre
facturi curent
energie electrica
electricitate
