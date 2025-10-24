AMPCgaz, firma care a intervenit în blocul din Sectorul 5, este autorizată ANRE până în septembrie 2026. Inactivitatea fiscală anunțată de ANAF nu-i interzicea continuarea efectivă a activității.
Înainte ca anchetatorii să transmită, în spațiul public, în urma raportului inițial al investigației, că sursa exploziei blocului din Rahova este una exterioară, deci în responsabilitatea distribuitorului de gaze naturale, au apărut informații despre firma autorizată de ANRE care a intervenit în bloc, AMPCgaz. ANAF a transmis că respectiva firmă era inactivă din august 2025, dar, conform informațiilor transmise și de către analistul economic Adrian Negrescu, conform legii, inactivitatea fiscală nu înseamnă că nu poate funcționa, ci că nu poate deconta TVA din serviciile oferite, nici ei, nici partenerii lor comerciali.
ANRE, într-un răspuns oficial, vine să susțină cele mai sus menționate, precizând că inactivitatea fiscală nu afectează, sub nicio formă autorizarea ANRE. Compania își putea continua activitatea în ciuda deciziei ANAF. Mai mult, AMPCgaz este autorizată ANRE până-n septembrie - octombrie 2026, după cum se poate citi în răspunsul integral de mai jos. Astfel, intervenția reprezentanților AMPCgaz, la blocul din sectorul 5 al Capitalei, nu a încălcat nicio lege. A fost o intervenție autorizată, conform legii, în ciuda inactivității fiscale, care nu afectează continuarea activității sau reglementarea ANRE.
Precizăm că așteptăm un răspuns în acest sens și de la Direcția Antifraudă din ANAF, cea care a decis inactivitatea fiscală a AMPCgaz, în urma controlului la ”Cuibul cu fantome”, sediul a peste 2.000 de firme. De asemenea, o solicitare a fost transmisă și către AMPCgaz.
În acest context, DCNews a transmis o solicitare către ANRE, de la care am primit următoarele clarificări:
”Referitor relația dintre ANRE și operatorul economic menționat în solicitarea dumneavoastră:
Operatorului economic Ampropertyconstruct S.R.L. i-au fost aprobate:
I. Prin Decizia ANRE nr. 1727/03.09.2021:
Autorizațiile PDIB și EDIB sunt valabile până la data de 02.09.2026.
- Precizările redacției: prin urmare compania este autorizată ANRE până-n septembrie 2026, încă aproape un an -
II. Prin Decizia ANRE nr. 1943/21.10.2021:
Autorizațiile PDSB și EDSB sunt valabile până la data de 20.10.2026.
Autorizațiile mai sus menționate, au fost emise în baza prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Regulament).
Regulamentul mai sus menționat prevede la art. 1 că “Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, prelungire, echivalare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1”.
În ceea ce privește inactivitatea fiscală a operatorului economic menționat în solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm, selectiv, câteva aspecte menționate în ”Materialul informativ Inactivitatea fiscală- situații care generează inactivitatea fiscală, consecinţe șI condiţii de reactivare”, care poate fi regăsit integral la următorul URL:
https://static.anaf.ro/static/10/Iasi/inactivitatea_fiscala_situatii_care_genereaza_inactivitatea_fiscala_consecinte_si_conditii_de_reactivare.pdf
”Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situații:
(…) Declararea ca inactiv a contribuabilului/plătitorului, precum și reactivarea acestuia se efectuează de către organul fiscal central, prin decizie, emisă conform competențelor și procedurii stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., care se comunică contribuabilului/plătitorului.(…)
(…) Contribuabilii declarați inactivi conform Codului de procedură fiscală, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate (sublinierea noastră), sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de Codul fiscal, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate. (…)
(…) Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.” (…)
Având în vedere elementele de la punctul B), reiese că inactivitatea fiscală este o măsură care are consecințe fiscale asupra operatorului economic și asupra beneficiarilor care achiziționează bunuri și/sau servicii de la acesta.
În aceste condiții trebuie făcută o separare foarte clară între măsuri și consecințe ficale, care sunt de competența ANAF, și măsuri tehnice în domeniul gazelor naturale, care sunt de competența ANRE.
Regulamentul ANRE privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale conține condiții de natură operațională, organizatorică, tehnică, etc. și NU de natură fiscală.
În acest context: decizia de inactivare/reactivare fiscală nu are consecințe asupra activității unui operator economic (oricare ar fi el) decât strict din perspectivă fiscală. În plus, așa cum reiese și din materialul informativ ANAF, există posibilitatea continuării activității economice” arată Direcția relații internaționale, comunicare și soluționare plângeri.
de Val Vâlcu