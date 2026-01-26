Clinton și Obama îndeamnă americanii să se trezească, după ce Poliția Federală l-a omorât pe Alex Pretti. Noi imagini VIDEO

Foştii preşedinţi Bill Clinton şi Barack Obama i-au îndemnat pe americani să îşi apere valorile, după moartea unui al doilea cetăţean la Minneapolis, ucis de poliţia federală.

Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani care lucra la o unitate de terapie intensivă a unui spital pentru veterani, a fost împuşcat mortal sâmbătă în timpul unei manifestaţii împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).

Moartea sa agravează şi mai mult o situaţie deja extrem de tensionată de la împuşcarea lui Renee Good, o americancă ucisă pe 7 ianuarie de un agent ICE tot la Minneapolis.

Două decese, două minciuni. Clinton îndeamnă americanii să se ”ridice”: Trump ne-a mințit

”Depinde de noi toţi cei care credem în promisiunea democraţiei americane să ne ridicăm şi să ne exprimăm opiniile”, a declarat duminică fostul preşedinte democrat Bill Clinton, adăugând că administraţia Trump ”ne-a minţit” în legătură cu cele două decese.

Obama, apel la trezire

Barack Obama, de asemenea fost preşedinte democrat, a lansat un "apel la trezire" către toţi americanii, deoarece valorile fundamentale sunt "atacate".

La rândul său, preşedintele american Donald Trump a dat vina pentru cele două decese pe oficialii democraţi din oraşele şi statele care se opun politicilor sale.

Trump nu-și asumă nimic: democrații sunt de vină, spune el

"Din păcate, doi cetăţeni americani şi-au pierdut viaţa din cauza acestui haos provocat de democraţi", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

După prima crimă săvârșită de ICE, Donald Trump a spus că ofițerul are imunitate absolută și i-a îndemnat pe americani să respecte forțele de ordine.