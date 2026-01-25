€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri A murit Dan Bălan, marele compozitor și profesor român
Data publicării: 15:34 25 Ian 2026

A murit Dan Bălan, marele compozitor și profesor român
Autor: Darius Mureșan

dan balan Compozitorul și profesorul Dan Bălan, foto: Teatrul de Animaţie Țăndărică

Compozitorul şi profesorul Dan Bălan a murit, a anunţat, duminică, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR).

Format la Liceul de Muzică "George Enescu" şi la Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti la clasa unor renumiţi maeştri precum Myriam Marbe şi Tiberiu Olah, Dan Bălan a desfăşurat activităţi în domeniul creaţiei muzicale, dirijatului şi al cercetării artistice. Studiile şi specializările sale în ţară şi în străinătate au contribuit la configurarea unui parcurs profesional orientat spre muzica contemporană, muzica de scenă şi pedagogia muzicală, aminteşte un comunicat al UCMR.

"Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunţă cu profund regret, încetarea din viaţă a compozitorului şi pedagogului Dan Bălan, membru activ al comunităţii muzicale româneşti contemporane. Din anul 1990 şi până în prezent, a deţinut funcţia de coordonator al Subsecţiei Didactice a UCMR", menţionează sursa citată.

Dan Bălan a compus lucrări de muzică corală, muzică de cameră, lieduri, muzică de balet şi de teatru, piese pentru copii şi lucrări pentru pian. În paralel, a publicat studii şi volume de specialitate, fiind implicat constant în proiecte educaţionale şi de cercetare interdisciplinară. A fost coautor la Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România (1999), Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România (2000), Arta muzicii - de la creaţie la educaţie (2004), Dascăli de ieri şi de azi (2014), Păpuşari, regizori, profesori (2015). El a pus bazele revistei" Studii, sinteze, comunicări" a catedrei de Expresie Vocală şi Corporală a Facultăţii de Teatru de la UNATC.

A fost atras de teatrul de păpuşi, având o colaborare muzicală fructuoasă cu Teatrul Ţăndărică din Bucureşti şi cu Teatrul de Păpuşi "Căluţul de mare" din Constanţa.

Dan Bălan a avut o îndelungată carieră didactică în învăţământul superior la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", unde a contribuit la formarea mai multor generaţii de artişti.

Pentru activitatea sa artistică şi pedagogică a fost distins cu premii şi recunoaşteri naţionale şi internaţionale, se mai arată în comunicatul UCMR. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dan balan
a murit dan bălan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ministrul Radu Miruță, replici cu jurnaliștii Digi 24: Dar cum puteți totuși să considerați așa ceva?
Publicat acum 23 minute
Cazul Mario. Jandarmii păzesc casa în care s-ar afla minorul de 13 ani. Instigare la violență pe TikTok. 20.000 de oameni se uită pe live
Publicat acum 39 minute
Revoltă în satul în care a fost mutat minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario. Bunicul său a zis: „E obosit”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Ioniță de la Clejani, dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close