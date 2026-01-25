A murit Dan Bălan, marele compozitor și profesor român

Format la Liceul de Muzică "George Enescu" şi la Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti la clasa unor renumiţi maeştri precum Myriam Marbe şi Tiberiu Olah, Dan Bălan a desfăşurat activităţi în domeniul creaţiei muzicale, dirijatului şi al cercetării artistice. Studiile şi specializările sale în ţară şi în străinătate au contribuit la configurarea unui parcurs profesional orientat spre muzica contemporană, muzica de scenă şi pedagogia muzicală, aminteşte un comunicat al UCMR.

"Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunţă cu profund regret, încetarea din viaţă a compozitorului şi pedagogului Dan Bălan, membru activ al comunităţii muzicale româneşti contemporane. Din anul 1990 şi până în prezent, a deţinut funcţia de coordonator al Subsecţiei Didactice a UCMR", menţionează sursa citată.

Dan Bălan a compus lucrări de muzică corală, muzică de cameră, lieduri, muzică de balet şi de teatru, piese pentru copii şi lucrări pentru pian. În paralel, a publicat studii şi volume de specialitate, fiind implicat constant în proiecte educaţionale şi de cercetare interdisciplinară. A fost coautor la Dicţionarul Teatrului de Păpuşi, Marionete şi Animaţie din România (1999), Mitul românesc şi universal în teatrul liric din România (2000), Arta muzicii - de la creaţie la educaţie (2004), Dascăli de ieri şi de azi (2014), Păpuşari, regizori, profesori (2015). El a pus bazele revistei" Studii, sinteze, comunicări" a catedrei de Expresie Vocală şi Corporală a Facultăţii de Teatru de la UNATC.

A fost atras de teatrul de păpuşi, având o colaborare muzicală fructuoasă cu Teatrul Ţăndărică din Bucureşti şi cu Teatrul de Păpuşi "Căluţul de mare" din Constanţa.

Dan Bălan a avut o îndelungată carieră didactică în învăţământul superior la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", unde a contribuit la formarea mai multor generaţii de artişti.

Pentru activitatea sa artistică şi pedagogică a fost distins cu premii şi recunoaşteri naţionale şi internaţionale, se mai arată în comunicatul UCMR.