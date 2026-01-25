Documentul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, finalizat 100%. Anunțul lui Zelenski

Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, precizând în acelaşi timp că discuţiile din weekend cu Rusia s-au soldat cu unele progrese, relatează Reuters și Agerpres.

"Pentru noi, garanţiile de securitate sunt în primul rând garanţii de securitate din partea SUA. Documentul este 100% gata şi aşteptăm de la partenerii noştri să confirme data şi locul când îl vom semna", a declarat Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă în capitala lituaniană.

"Documentul va fi trimis pentru ratificare Congresului SUA şi parlamentului ucrainean", a spus el.

Negocierile SUA - Rusia - Ucraina au mers bine

Vineri şi sâmbătă, negociatorii ucraineni şi ruşi au avut, alături de mediatori americani, prima lor întâlnire trilaterală la Abu Dhabi pentru a discuta cadrul propus de Washington pentru a încheia războiul de aproape patru ani, dar nu s-a ajuns la un acord.

Totuşi, Moscova şi Kievul au declarat amândouă că sunt deschise la continuarea dialogului şi noi discuţii sunt aşteptate duminica viitoare la Abu Dhabi, a declarat presei un oficial american după discuţiile din weekend.

"La Abu Dhabi sunt discutate planul în 20 de puncte (al SUA) şi chestiunile problematice. Erau multe chestiuni problematice, dar acum sunt mai puţine", a spus Zelenski.

El a mai spus că Moscova vrea să facă tot posibilul pentru a determina Ucraina să abandoneze regiunile estice pe care Moscova nu a reuşit să le captureze la declanşarea războiului. Kievul însă, a spus el, nu a dat înapoi de pe poziţia că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată.

"Există două poziţii fundamental diferite, cea a Ucrainei şi cea a Rusiei. Americanii încearcă să găsească un compromis", a mai spus Zelenski, adăugând că toate părţile trebuie să fie gata să ajungă la un compromis, inclusiv americanii.

La rândul său, preşedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat după întâlnirea cu omologul său ucrainean cu acest prilej că Rusia evită angajamentul pentru o pace echitabilă şi de durată în Ucraina şi că aceasta nu acceptă o încetare a focului în război.