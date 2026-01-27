DCNews l-a contactat pe avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru a afla motivele încadrării la omor calificat a faptei săvârșite de cetățeanul turc Atas Abdullah, condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare cu executare, care nu s-a mai întors, luni, 26 ianuarie, din permisie. El nu mai avea antecedente penale înainte de a săvârși fapta.

Avocatul ne-a spus și cât ar mai fi stat turcul în spatele gratiilor, dacă nu fugea din țară.

Omor calificat: Cadru legal. Cât ar mai fi stat turcul în închisoare

„Omorul calificat presupune pedeapsă până la 25 de ani sau detențiune pe viață, iar lui nu i-au dat cea mai grea pedeapsă. El ar fi trebuit să facă trei pătrimi din pedeapsă, adică vreo 16 ani și jumătate. A executat deja vreo 10 ani, deci ar mai fi avut câțiva ani de executat din pedeapsă, asta în cea mai bună variantă.

Dar trebuie să îndeplinească și alte condiții: să dea dovezi de îndreptare, să fi prestat o muncă, să aibă o evaluare benefică în sistemul penitenciar, cu respectarea tuturor prevederilor pentru eliberarea condiționată.

(...) Articolul 189 din Codul Penal prevede că omorul este calificat dacă e săvârșit cu premeditare, din interes material, pentru a se sustrage sau a sustrage pe altul de la răspunderea penală, pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea unei infracțiuni sau o persoană care a mai comis anterior omor sau tentativă de omor asupra a două sau mai multe persoane sau asupra unei femei gravide și prin cruzime. Acestea sunt condițiile pentru omor calificat - dar nu e cazul lui, el a omorât un polițist. Probabil că la el a fost cazul sustragerii de la răspunderea penală. A accidentat polițistul pentru a scăpa, practic, de răspunderea penală, iar pedeapsa este de la 15 la 25 de ani sau detențiune pe viață și interzicerea unor drepturi”, a explicat Bogdan Bărbuceanu.

Amintim că Ataș Abdullah, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat în anul 2017, după ce, în 2015, a lovit un agent de poliție rutieră cu mașina fiind sub influența alcoolului, apoi a părăsit locul accidentului. Polițistul a murit trei săptămâni mai târziu de la producerea evenimentului.

Deși era condamnat pentru omor calificat, cetățeanul turc avea regim semideschis, fiind încarcerat la Penitenciarul Rahova. Acesta ar fi avut mai multe permisii în ultimul an, însă după cea mai recentă ieșire, deținutul nu s-a mai întors în penitenciar.

Riscă o nouă pedeapsă după evadare

„Prin faptul că nu s-a reîntors dintr-o astfel de permisie va primi o nouă pedeapsă care se va adăuga. Pedeapsa pentru evadare este de la 6 luni la 3 ani”, a declarat avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Condiții de extrădare România - Turcia

Avocatul ne-a explicat și care sunt condițiile de extrădare între România și Turcia. Potrivit acestuia, procedura este mult mai dificilă decât cea realizată între două state membre ale Uniunii Europene. Astfel, o potențială extrădare, pentru ca turcul să fie cercetat din nou și încarcerat în România, este foarte complicată.

„Condițiile de extrădare cu Turcia sunt foarte greoaie. Statul nu-și extrădează cetățenii, de regulă. Dacă era într-un stat european, sigur, am fi discutat despre punerea în aplicare a mandatului european de arestare. Era altceva”, a mai spus Bogdan Bărbuceanu, în exclusivitate pentru DCNews.