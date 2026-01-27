Cine este turcul evadat din Penitenciarul Rahova, milionarul Ataș Abdullah. El era ”Regele Veiozelor”, cel care l-a ucis pe polițistul ”Dulăul”

Tribunalul București a emis mandat european de arestare pe numele cetățeanului turc Ataș Abdullah, care, luni, nu s-a mai întors din permisie la Penitenciarul Rahova. El primise o permisie de 3 zile și a fost căutat de polițiști la el acasă, în Voluntari, unde nu a fost găsit. Ar fi ajuns deja în Turcia.

Ataș Abdullah ispășea o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare, după ce, în urmă cu 10 ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a luat un polițist de la Brigada Rutieră pe capotă, care, ulterior, a murit. L-a ucis pe agentul-șef principal Gheorghe Ionescu, numit ”Dulăul”. A fost încadrat la omor calificat, fiind acuzat și de fugă de la locul accidentului și conducere sub influența alcoolului.

Viața lui Ataș Abdullah a luat atunci o întorsătură neașteptată. La 36 de ani, era cel mai mare comerciant de corpuri de iluminat din România. I se spunea ”Regele veiozelor”. Până într-o noapte de august, când, sub influența alcoolului, gonea nebunește în Capitală. În față, i-a apărut polițistul ”Dulăul”, pe care l-a izbit violent. Nu a oprit nici atunci. Într-un interviu din urmă cu opt ani, polițistul spunea: ”Am încercat să fac dreapta să am unde să mă opresc, m-am trezit cu cineva pe capotă și am intrat în șoc. Mi-era frică. Când a murit, am plâns, nu am avut intenție să-i iau viața, Doamne ferește”. Apoi, a primit aproape pedeapsa maximă pentru omor calificat, ca astăzi să fie fugarul turc Ataș Abdullah.

În Penitenciarul Rahova, Ataș Abdullah a fost considerat un deținut model. Muncea, făcea curățenie și participa la toate activitățile de reintegrare, fiind apreciat unul dintre cei mai talentați actori ai trupei de teatru a închisorii, conform ȘtirileProTV. După 10 ani de închisoare, au început permisiile. 24 în ultimul an. Brusc, din a 24 permisie, nu s-a mai întors în închisoare și a dispărut fără urmă.

De ce consideră MAI-ul că Ataș Abdullah a fugit în Turcia

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu a declarat, într-o conferință de presă, că ”Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia şi vă spun de ce. Astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuţiilor cu fosta soţie, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetăţean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”.

Ataș Abdullah este declarat, de către poliție, ca fiind ”deosebit de periculos”.