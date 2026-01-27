€ 5.0960
Stiri

Cine este turcul evadat din Penitenciarul Rahova, milionarul Ataș Abdullah. El era "Regele Veiozelor", cel care l-a ucis pe polițistul "Dulăul"
Data actualizării: 10:20 27 Ian 2026 | Data publicării: 10:13 27 Ian 2026

Cine este turcul evadat din Penitenciarul Rahova, milionarul Ataș Abdullah. El era ”Regele Veiozelor”, cel care l-a ucis pe polițistul ”Dulăul”
Autor: Roxana Neagu

Ataș Abdullah Ataș Abdullah, surprins, sâmbătă, pe camerele de supraveghere, în București

Ataș Abdullah, milionar turc, a fost cândva cel mai mare comerciant de corpuri de iluminat din România.

Tribunalul București a emis mandat european de arestare pe numele cetățeanului turc Ataș Abdullah, care, luni, nu s-a mai întors din permisie la Penitenciarul Rahova. El primise o permisie de 3 zile și a fost căutat de polițiști la el acasă, în Voluntari, unde nu a fost găsit. Ar fi ajuns deja în Turcia. 

Ataș Abdullah ispășea o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare, după ce, în urmă cu 10 ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a luat un polițist de la Brigada Rutieră pe capotă, care, ulterior, a murit. L-a ucis pe agentul-șef principal Gheorghe Ionescu, numit ”Dulăul”. A fost încadrat la omor calificat, fiind acuzat și de fugă de la locul accidentului și conducere sub influența alcoolului. 

Cine este turcul evadat din Penitenciarul Rahova, Ataș Abdullah

Viața lui Ataș Abdullah a luat atunci o întorsătură neașteptată. La 36 de ani, era cel mai mare comerciant de corpuri de iluminat din România. I se spunea ”Regele veiozelor”. Până într-o noapte de august, când, sub influența alcoolului, gonea nebunește în Capitală. În față, i-a apărut polițistul ”Dulăul”, pe care l-a izbit violent.  Nu a oprit nici atunci. Într-un interviu din urmă cu opt ani, polițistul spunea: ”Am încercat să fac dreapta să am unde să mă opresc, m-am trezit cu cineva pe capotă și am intrat în șoc. Mi-era frică. Când a murit, am plâns, nu am avut intenție să-i iau viața, Doamne ferește”. Apoi, a primit aproape pedeapsa maximă pentru omor calificat, ca astăzi să fie fugarul turc Ataș Abdullah. 

Cine este turcul evadat din Penitenciarul Rahova, Ataș Abdullah

În Penitenciarul Rahova, Ataș Abdullah a fost considerat un deținut model. Muncea, făcea curățenie și participa la toate activitățile de reintegrare, fiind apreciat unul dintre cei mai talentați actori ai trupei de teatru a închisorii, conform ȘtirileProTV. După 10 ani de închisoare, au început permisiile. 24 în ultimul an. Brusc, din a 24 permisie, nu s-a mai întors în închisoare și a dispărut fără urmă.

De ce consideră MAI-ul că Ataș Abdullah a fugit în Turcia

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu a declarat, într-o conferință de presă, că ”Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia şi vă spun de ce. Astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuţiilor cu fosta soţie, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetăţean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”. 

Ataș Abdullah este declarat, de către poliție, ca fiind ”deosebit de periculos”. 

Deținutul Atash Abdulah nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova

turc evadat
penitenciar rahova
turcia
