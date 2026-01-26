€ 5.0960
DCNews Stiri Un avion s-a prăbușit pe aerodromul din Queensland. Două victime grav rănite
Data actualizării: 23:47 26 Ian 2026 | Data publicării: 23:47 26 Ian 2026

Un avion s-a prăbușit pe aerodromul din Queensland. Două victime grav rănite
Autor: Alexandra Curtache

avion prăbușit în Queensland Foto: Unsplash

Două persoane se află în stare critică după ce un avion ușor s-a prăbușit marți dimineață (luni seară, ora României) pe un aerodrom din sudul orașului Brisbane, în statul australian Queensland.

Accidentul s-a produs în jurul orei 6:00 (ora locală), pe aerodromul Heck Field, situat lângă Gross Road, în localitatea Jacobs Well. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, după ce autoritățile au fost alertate privind prăbușirea aeronavei.

Serviciile de Ambulanță din Queensland au acordat îngrijiri medicale celor două persoane aflate la bord, ambele suferind leziuni care le pun viața în pericol. Potrivit informațiilor oficiale, acestea erau singurele persoane din avion în momentul accidentului.

Al doilea incident aerian în zonă, în două luni

Cauzele prăbușirii nu sunt cunoscute la acest moment, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Incidentul vine la mai puțin de două luni după un alt accident produs în aceeași zonă. Pe 20 decembrie, un pilot amator în vârstă de 62 de ani a fost rănit ușor după ce a pierdut controlul avionului său pe același aerodrom.

Autoritățile urmează să revină cu informații oficiale pe măsură ce investigația avansează.

queensland
avion prabusit
