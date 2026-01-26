€ 5.0960
DCNews Stiri Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume. Cum a ajuns un avion rus să fie blocat de 4 ani pe pista unui aeroport din Canada
Data publicării: 10:24 26 Ian 2026

Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume. Cum a ajuns un avion rus să fie blocat de 4 ani pe pista unui aeroport din Canada
Autor: Doinița Manic

avion rus blocat canada Imagine cu un avion Antonov. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un avion rus blocat de 4 ani pe pista unui aeroport din Canada a adunat taxe de parcare uriașe.

Un avion Antonov An-124 înmatriculat în Rusia a rămas blocat pe pista înghețată a Aeroportului Pearson din Toronto, iar aceasta ar putea fi cea mai scumpă amendă de parcare din lume.

Aeronava este blocată de aproape patru ani și în tot acest timp a acumulat peste 1,1 milioane de dolari în taxe de parcare. De fapt, avionul stă de atât de mult timp parcat acolo încât a ajuns pe imaginile din satelit ale aeroportului, actualizate rar, atât în ​​Apple Maps, cât și în Google Maps.

Ucraina ar vrea ca aceste proprietăți rusești să fie realocate în beneficiul Kievului

Pentru o comunitate internațională care tocmai a urmărit retragerea Uniunii Europene de la planul său de a utiliza rezervele rusești înghețate drept garanții pentru împrumuturi, această aeronavă proiectată de Kiev este mai mult decât o simplă anecdotă din istoria parcării pe termen lung.

Potrivit Kyiv Independent, în timp ce Canada intră în etapa finală a progesului legal de a confisca aeronava, întrebarea la care trebuie să se răspundă este dacă o democrație occidentală poate merge dincolo de „înghețarea” proprietăților rusești și să o realoce în beneficiul Ucrainei.

Cum a fost confiscat superiahtul Amadea, în valoare de 300 de milioane de dolari

Cazuri de confiscare există, deși sunt rare. Au existat câteva povești de succes: superiahtul Amadea, în valoare de 300 de milioane de dolari, a fost vândut la o licitație în San Diego, după o luptă juridică de doi ani, guvernul SUA reușind să îl ia de la oligarhii ruși.

Însă „înghețarea” înseamnă de obicei o stare de degradare. Majoritatea activelor confiscate, precum iahturile care stau în porturile europene sau cele 210 miliarde de dolari din rezervele Băncii Centrale a Rusiei blocate în Belgia, rămân într-o comă legală. Avionul An-124 din Toronto este încercarea Canadei de a urma exemplul superiahtului Amadea, dar drumul este destul de anevoios.

A început pe 8 iunie 2023, când Canada a preluat oficial controlul asupra aeronavei, la puțin peste un an și trei luni după aterizare și refuzul permisiunii de decolare. Dar, pe măsură ce guvernul a investigat documentele avionului, a dat peste un obstacol familiar: un labirint de proprietăți.

Pentru a se asigura că această confiscare va fi susținută în instanță, Canada a emis un nou ordin la mijlocul lunii februarie. Inițiativa își propunea să scoată la iveală o imagine corporativă complexă, compusă dintr-o rețea de filiale și persoane fizice din Irlanda până în Olanda, toate deținând o participație semnificativă la controlul asupra acestei aeronave.

O nouă eră în confiscarea activelor rusești

Pe 18 martie, procurorul general a făcut în sfârșit următorul pas, depunând o cerere oficială la Curtea Superioară din Ontario pentru confiscare. Grupul rus Volga-Dnepr, operatorul avionului, a ripostat ulterior cu un proces de 100 de milioane de dolari împotriva guvernului canadian. În ciuda acuzațiilor, experții juridici consideră acțiunea Canadei ca un prim pas calculat într-o nouă eră de confiscare a activelor.

„Volga-Dneper poate să-i spună cum vrea, dar înghețarea și confiscarea activelor aparținând persoanelor sancționate este o mișcare comună de politică externă”, a declarat Robert Currie, profesor de drept penal transnațional la Universitatea Dalhousie, pentru sursa citată.

