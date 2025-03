Motorul unui avion cu 172 de pasageri la bord a luat foc. Oamenii, evacuați pe aripa aeronavei - GALERIE VIDEO

Zeci de pasageri ai unui avion American Airlines au fost nevoiți să se evacueze pe aripa aeronavei pe Aeroportul Internațional Denver, după ce unul dintre motoarele avionului a luat foc joi seară. Incidentul a generat un fum dens și negru, care s-a ridicat în aer, provocând panică printre cei aflați la bord.

Zborul American Airlines 1006, un Boeing 737-800 care efectua o cursă din Colorado Springs către Dallas-Fort Worth, avea la bord 172 de pasageri și șase membri ai echipajului. Din cauza unor „vibrații la motor”, echipajul a decis să redirecționeze aeronava către Denver, unde a aterizat în jurul orei 17:15, ora locală, conform unui comunicat emis de Administrația Federală a Aviației (FAA).

„După aterizare și în timp ce avionul rula spre poartă, unul dintre motoare a luat foc”, se arată în declarația FAA, care a anunțat deschiderea unei anchete pentru a determina cauzele incidentului.

Cu puțin timp înainte de aterizare, pilotul a informat controlorii de trafic aerian din Denver despre problemele motorului, dar a precizat că nu este vorba despre o urgență. Într-un dialog transmis de LiveATC.net, controlorul de trafic aerian a cerut confirmare: „American 1006, doar pentru verificare, nu este încă o urgență, corect?” Pilotul a răspuns: „Nu, doar că avem o vibrație puternică a motorului și zburăm mai încet decât de obicei.”

Situația s-a agravat rapid la scurt timp după aterizare, când o voce de la radio a strigat „Mayday, Mayday, Mayday! Incendiu la motor!”. „Mayday” este un semnal internațional de urgență folosit în aviație și navigație pentru a indica o situație gravă care necesită ajutor imediat. Provine din expresia franceză „m’aidez” (ajutați-mă)

Avionul a ajuns la poarta C38, unde echipele de intervenție au reușit să stingă incendiul, iar toți pasagerii au fost evacuați în siguranță. Imaginile surprinse la fața locului arată zeci de oameni ieșind din aeronavă și așteptând pe aripă, în timp ce fumul gros se ridica în aer.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H