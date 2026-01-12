Dâmbovița turistică. Peste 300.000 de vizitatori în 2025

"Pentru mulți, Dâmbovița a fost o alegere firească: istorie la Curtea Domnească din Târgoviște, natură și liniște la Peștera Ialomiței sau o plimbare la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – cele mai vizitate obiective ale anului.

Numărul mare de vizitatori se datorează și investițiilor realizate, iar un exemplu este proiectul finalizat anul trecut la Fosta Școală de Cavalerie, readusă de Consiliul Județean Dâmbovița în circuitul cultural și pusă mai bine în valoare pentru public.

Dâmbovița rămâne un loc în care cultura și natura se completează, iar fiecare vizită confirmă acest lucru.

Vă mulțumim tuturor și vă așteptăm și anul acesta să vă bucurați de poveștile și frumusețea județului nostru!", a anunțat, la început de an Corneliu Ștefan.