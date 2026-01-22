Scumpire de impact pentru toți bucureștenii. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu

O scumpire necesară. Asta afirmă primarul Ciprian Ciucu despre creșterea prețului pentru călătoria STB. De asemenea, el a dat și alte vești proaste: vor fi închise instituții publice despre care spune că nu au rațiune pentru a exista, dar cheltuie bani pe chirii și mașini.

”Este necesar să creștem prețul călătoriei STB”

”Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil - anunţ în premieră - şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele: comasări, restructurări, încheieri de companii, de administraţii, de instituţii publice. Deja pot să anunţ în premieră că pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Consiliului Local o mică parte, o primă serie de instituţii publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituţii care nu mai au niciun fel de raţiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe maşini” a spus edilul la Euronews.

Jenant: mulți români sunt mai bogați decât Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a mai menționat că Primăria Capitalei a primit 317 milioane de lei în ianuarie, dar a rămas cu 5 milioane: ”După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia - pentru că nu am putut să o plătim nici măcar pe toată - în ceea ce priveşte STB şi Termoenergetica, în momentul de faţă mai avem undeva în jur de cinci milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei. Sunt mulţi români - unii bogaţi, poate şi politicieni - care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei. E absolut jenant”.