Explicațiile primarului privind lipsa apei calde în Capitală

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri, că avaria de la CET Sud are drept cauză tehnologia veche şi soluţia adoptată de specialişti, compensarea cu agent termic furnizat de CET Vest, permite doar obţinerea unei ape călduţe pentru că vine de la o distanţă foarte mare.

De ce nu se pornește cazanul de rezervă

El a subliniat că alternativa ar fi fost utilizarea unui cazan, dar care ar fi putut genera o explozie, accidente de muncă şi avarii pentru tot restul iernii.

"Avaria de la CET Sud aparţine de Ministerul Energiei, de ELCEN. Avaria are mai bine de o săptămână. (...) Cazanul cu apă fierbinte care ar compensa ceea ce livrează ELCEN ar pune în pericol toată instalaţia şi agentul termic s-ar putea opri în Bucureşti pe o arie mult mai largă. Riscul este mult prea mare să dea drumul la cazan, Din cauza pierderilor din reţea, apa de adaos, foarte dură, afectează instalaţia cazanului, poate exploda şi pot apărea inclusiv accidente de muncă. (...) CET-urile au tehnologie din anii '60. Singurul modernizat e CET Vest (...) Se împinge acum în reţea mai mult agent termic dinspre Vest. Asta înseamnă că în unele blocuri nu va ajunge. Există şi această posibilitate. Sistemul are o inerţie. (...) Alternativa, după câte mi s-a explicat, este că ar putea să explodeze acel cazan, ceea ce ar crea o situaţie imediată pe parcursul întregii ierni. În acest moment apa este călâie", a spus Ciucu, la Digi24.

Scuze pentru disconfortul creat

Primarul general şi-a exprimat regretul pentru situaţia creată şi a spus că, dacă este nevoie, "îşi cere scuze" pentru o infrastructură veche.

"Unul dintre motivele pentru care în acest an pentru prima dată nu s-a mai pus în funcţiune acel şir de pompe este că în momentul în care se creează o copresiune în reţea, apa adună din conducte rugină, mizerie, o introduce în acele pompe şi aici poate interveni o avarie, (...) Voi avea mai multe întâlniri cu ELCEN, luni va fi una. Ministerul Energiei a alocat bani prin fondul de modernizare ca aceste CET-uri să fie retehnologizate (în câţiva ani), iar noi, Primăria Capitalei, vom continua să înlocuim reţelele, reţeaua primară în special", a explicat Ciucu.

Întrebat dacă situaţia actuală se va perpetua pe parcursul întregii ierni, Ciucu a răspuns că "să sperăm că nu". "Am cerut ca la fiecare două-trei zile Termoenergetica să se optimizeze cu ELCEN şi să se găsească soluţii de optimizare. E maximum ce se poate face în acest moment (...) O criză e ceva trecător prin definiţia ei, dar noi acum simţim, din lipsa acţiunii şi a performanţei administrative, simţim că s-au acumulat aceste probleme şi va trebui să le rezolv", a adăugat primarul.

Posibila preluare a ELCEN de către Primărie

El a confirmat că o problemă este lipsa unui sistem centralizat, pentru că producătorul agentului termic nu aparţine de Primăria Capitalei.

"Sunt pierderi financiare foarte mari financiare, între Termoenergetica şi ELCEN, pentru că una este la Ministerul Energiei şi cealaltă la Primăria Capitalei. Când vine vorba despre agentul termic, înjurăturile merg la primar, nu la ministru, deşi nici ministrul nu are nicio (...) Caut împreună cu premierul Ilie Bolojan, am şi vorbit acest lucru, o soluţie de a prelua Elcen la Primăria Capitalei. Partea bună este că Guvernul deja a alocat sume importante pentru retehnologizarea acestor sisteme de producţie", a adăugat Ciucu.

Totodată, întrebat cu privire la o eventuală vină a fostului primar general, Nicuşor Dan, actualul edil a răspuns că nu vede de ce ar fi putea fi o vină a predecesorului său din perioada 2020-2025. "Nici el nu este omnipotent. A făcut cât a putut să facă. Într-un astfel de megasistem, trebuie să intervii cu 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar (...) se ocupa să direcţioneze banii,1-2% pe an, să înlocuieşti, pentru că au o durată de viaţă limitată, nu ajungeam aici. Nicuşor Dan a fost printre cei care au continuat investiţiile şi, în timpul mandatului său, s-a ajuns la 30% de înlocuire a reţelei primare, care înseamnă 1.000 de kilometri. Nu e puţin. Ceea ce-mi propun eu este să duc la 40%, 50%, 60%, 70& şi, în 10 ani, să înlocuim tot", a mai spus primarul Ciprian Ciucu.

Primarul general s-a întâlnit, luni, cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu care a discutat soluţii pentru a îmbunătăţi parametrii de furnizare a căldurii şi apei calde.

Astfel, de luni seara, au fost suplimentate cu debit centralele CET Vest şi CET Grozăveşti, a scris edilul general, luni pe pagina sa de Facebook.

Furnizarea agentului termic era deficitară la sfârşitul săptămânii trecute în 38% dintre imobilele din Capitală, conform datelor furnizate de aplicaţia Termo Alert.

Mai exact, este vorba despre aproximativ 3.500 de imobile. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 şi 3, ca urmare a debitului insuficient pentru livrarea apei calde furnizat de către CET Sud, reiese din informaţiile publice ale aplicaţiei Termo Alert. Este vorba despre aproximativ 1.300 de blocuri în Sectorul 2 şi aproape 2.000 de imobile în Sectorul 3. La acestea se adaugă aproximativ 150 de blocuri în Sectorul 4 şi 30 de blocuri în Sectorul 5.