Băluță lansează critici la adresa lui Ciucu: Primarul general este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge

Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, l-a criticat pe primarul general Ciprian Ciucu pentru declarațiile referitoare la criza bugetară și posibilele probleme financiare ale Capitalei. Potrivit acestuia, Bucureștiul are nevoie de soluții, nu de explicații lungi sau mesaje alarmiste despre faliment.

„Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile.

Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului.

Problemele orașului nu sunt o noutate. Actualul Primar General le cunoștea foarte bine încă din campanie. Ori, să vii acum, la început de an, cu mesaje alarmiste despre faliment, fără să prezinți soluții concrete și asumate, înseamnă fie că fugi de responsabilitate, fie că, în campanie, ai punctat doar politic, știind că, în esență, nu ai viziunea necesară pentru a soluționa lucrurile”, a scris Daniel Băluță.

„Să declare public că nu are soluții”

Daniel Băluță îl acuză pe primarul general că, în timp ce mii de bucureșteni stau în frig și fără apă caldă, acesta oferă explicații tehnice pe Facebook și declară că nu poate rezolva problemele orașului.

De asemenea, acesta îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să recunoască public faptul că nu are soluții și să lase loc unui administrator care să știe ce are de făcut.

„Este absolut inadmisibil ca, acum, la minus 15 grade afară, când de săptămâni bune mii de bucureșteni, oameni în vârstă sau tineri cu copii mici, stau în frig în apartamente și fără apă caldă, Primarul General să țină lecții de contabilitate pe Facebook și să ne spună că nu poate face nimic nici cu căldura, nici cu transportul, nici cu investițiile acestui oraș.

Prin urmare, dacă Primarul General este deja depășit de ceea ce cunoștea, să declare public că nu are soluții și să dăm oportunitatea orașului să aibă un administrator care să știe ce are de făcut.

Nu știu dacă bucureștenii mai așteaptă postări pe Facebook sau își doresc un administrator centrat pe soluții”, a scris Daniel Băluță pe pagina de Facebook a PSD București.

