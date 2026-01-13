€ 5.0896
Data publicării: 20:27 13 Ian 2026

Un copil de 4 ani a fugit de la grădiniță. Autoritățile au deschis dosar penal
Autor: Elena Aurel

mama si copilul Sursa foto: Freepik, @freepik

Un copil de 4 ani a fost găsit singur pe stradă în zona Pieței Chirilă din Iași, deși mama îl lăsase la grădiniță cu câteva ore înainte.

 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi a informat că a fost demarată o anchetă şi s-a întocmit un dosar penal pentru "neglijenţă în serviciu" după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marţi singur pe stradă, în zona Pieţei Chirilă din municipiul Iaşi, deşi mama acestuia îl lăsase la grădiniţă în urmă cu câteva ore. 

"Secţia nr. 4 Poliţie Iaşi a fost sesizată, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul acesteia, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieţei Chirilă, din municipiul Iaşi. Din verificările preliminare a rezultat că minorul ar fi părăsit incinta unei unităţi de învăţământ preşcolar, în timpul cursurilor. Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliţiei Locale, nu prezenta urme de violenţă şi se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost condus în siguranţă la domiciliu şi încredinţat familiei", a declarat, marţi seara, Adina Ciobanu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Iaşi.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu.

Ce spune mama copilului

Mama copilului a povestit, prin intermediul reţelelor de socializare, că în cursul dimineţii şi-a lăsat fiul de 4 ani la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, iar pe fiica de 10 ani la şcoală. Câteva ore mai târziu, mărturiseşte femeia, s-au auzit bătăi insistente în uşa locuinţei. Atunci când a deschis şi-a văzut fiul în compania unui echipaj al Poliţiei Locale.

"Buna seara, astăzi în jurul orei 8 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniţă, iar fata la şcoală, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniştită ştiind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11.20 am auzit bătăi insistente în uşă, când am deschis un echipă de poliţie cu copilul meu de 4 ani de mână! Copilul a fost găsit în zona Piaţa Chirilă, de către un echipaj de poliţie, iar pe această cale vreau să le mulţumesc din toată inima mea. Copilul era singur, în bluză, pantaloni, papuci de interior şi cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, încerca să traverseze strada. Am rămas şocată!! Nu primisem nici un apel de la grădiniţă să mă înştiinţeze că, copilul meu a dispărut. Am sunat eu grădiniţă, şi abia atunci au realizat!!! În fiecare zi noi părinţii ne lăsăm copiii în grija altora gândindu-ne că totul va fi bine, dar, se pot întâmpla fel şi fel de lucruri. Fiecare grădiniţă are o responsabilitate, şi se pare că nu toate sunt competente", a povestit mama copilului, prin intermediul reţelelor de socializare, potrivit Agerpres. 

dosar penal
gradinita
copil
