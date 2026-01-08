€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Sectorul 3 va da în folosință o nouă școală construită de la zero în 2026
Data publicării: 15:28 08 Ian 2026

Sectorul 3 va da în folosință o nouă școală construită de la zero în 2026
Autor: Bogdan Constantin

Scoala-Sector 3 Scoala-Sector 3
 

Investițiile în infrastructura educațională continuă în alte șapte unități de învățământ.

Primăria Sectorului 3 continuă investițiile majore în infrastructura educațională și anunță că, în anul 2026, comunitatea va beneficia de o nouă școală construită de la zero, după ce, în 2025, a fost dată în folosință Școala „Victor Brauner”, prima unitate de învățământ nou construită în București după revoluție.

Noua investiție vizează Școala „Voievod Neagoe Basarab”, o unitate de învățământ preluată de Primăria Sectorului 3 de la Primăria Capitalei într-o stare avansată de degradare, cu probleme structurale majore, care o aduseseră în pragul colapsului. În urma expertizelor tehnice, s-a decis demolarea completă a clădirii existente și demararea unui proiect de reconstrucție integrală, conform standardelor actuale de siguranță, funcționalitate și eficiență energetică.

Noua școală este proiectată pentru 650 de elevi și va include 22 de săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică și științe naturale, cabinet medical și stomatologic, bibliotecă, precum și o sală de sport modernă, luminoasă și spațioasă. În exterior vor fi amenajate spații de recreere, zonă de atletism, teren de baschet și spații verzi, astfel încât elevii să beneficieze de condiții complete pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive.

Finalizarea lucrărilor este programată pentru anul 2026, moment în care elevii și cadrele didactice vor putea utiliza o clădire complet nouă, sigură și adaptată cerințelor actuale ale procesului educațional.

Extinderi și modernizări în alte șapte unități de învățământ

În paralel, Primăria Sectorului 3 derulează lucrări ample de extindere și modernizare în șapte unități de învățământ, cu scopul de a crește capacitatea de școlarizare și de a îmbunătăți condițiile de studiu, lucrări care au urma să fie gata în acest an. Intervențiile sunt în desfășurare la Școala Gimnazială nr. 88, Școala Gimnazială nr. 149, Școala Gimnazială nr. 195, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Grădinița nr. 160, Grădinița nr. 187 și Grădinița nr. 211 și vizează construirea de săli de clasă noi, laboratoare moderne, săli de sport, spații multifuncționale și reconfigurarea spațiilor existente, adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional. De asemenea, în perioada următoare vor începe lucrările și la Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, pentru care au fost semnate recent contracte de finanțare.

Prin aceste investiții, Primăria Sectorului 3 urmărește reducerea supraaglomerării din unitățile de învățământ, creșterea accesului la educație în condiții moderne și aducerea clădirilor școlare la standarde actuale de siguranță și eficiență energetică, în beneficiul elevilor, cadrelor didactice și al întregii comunități.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

scoala sector 3
investitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cine este femeia omorâtă de un agent federal în Minneapolis / Video
Publicat acum 9 minute
Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Publicat acum 25 minute
Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Publicat acum 34 minute
Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Publicat acum 45 minute
Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 9 ore si 47 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close