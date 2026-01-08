Sectorul 3 va da în folosință o nouă școală construită de la zero în 2026

Primăria Sectorului 3 continuă investițiile majore în infrastructura educațională și anunță că, în anul 2026, comunitatea va beneficia de o nouă școală construită de la zero, după ce, în 2025, a fost dată în folosință Școala „Victor Brauner”, prima unitate de învățământ nou construită în București după revoluție.

Noua investiție vizează Școala „Voievod Neagoe Basarab”, o unitate de învățământ preluată de Primăria Sectorului 3 de la Primăria Capitalei într-o stare avansată de degradare, cu probleme structurale majore, care o aduseseră în pragul colapsului. În urma expertizelor tehnice, s-a decis demolarea completă a clădirii existente și demararea unui proiect de reconstrucție integrală, conform standardelor actuale de siguranță, funcționalitate și eficiență energetică.

Noua școală este proiectată pentru 650 de elevi și va include 22 de săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică și științe naturale, cabinet medical și stomatologic, bibliotecă, precum și o sală de sport modernă, luminoasă și spațioasă. În exterior vor fi amenajate spații de recreere, zonă de atletism, teren de baschet și spații verzi, astfel încât elevii să beneficieze de condiții complete pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive.

Finalizarea lucrărilor este programată pentru anul 2026, moment în care elevii și cadrele didactice vor putea utiliza o clădire complet nouă, sigură și adaptată cerințelor actuale ale procesului educațional.

Extinderi și modernizări în alte șapte unități de învățământ

În paralel, Primăria Sectorului 3 derulează lucrări ample de extindere și modernizare în șapte unități de învățământ, cu scopul de a crește capacitatea de școlarizare și de a îmbunătăți condițiile de studiu, lucrări care au urma să fie gata în acest an. Intervențiile sunt în desfășurare la Școala Gimnazială nr. 88, Școala Gimnazială nr. 149, Școala Gimnazială nr. 195, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Grădinița nr. 160, Grădinița nr. 187 și Grădinița nr. 211 și vizează construirea de săli de clasă noi, laboratoare moderne, săli de sport, spații multifuncționale și reconfigurarea spațiilor existente, adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional. De asemenea, în perioada următoare vor începe lucrările și la Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, pentru care au fost semnate recent contracte de finanțare.

Prin aceste investiții, Primăria Sectorului 3 urmărește reducerea supraaglomerării din unitățile de învățământ, creșterea accesului la educație în condiții moderne și aducerea clădirilor școlare la standarde actuale de siguranță și eficiență energetică, în beneficiul elevilor, cadrelor didactice și al întregii comunități.