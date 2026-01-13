Iașiul se dă drept exemplu în fața Bucureștiului: "Furnizarea agentului termic, fără întreruperi". Cât plătesc ieșenii pe gigacalorie

Primăria Municipiului Iași a transmis printr-un comunicat că "în calitate de operator, prin SC Termo-Service SA, al serviciului public de alimentare cu energie termică (producție, transport, distribuție și furnizare), furnizează agentul termic în parametri normali. Spre deosebire de alte mari orașe, care se confruntă cu mari probleme, de la începutul sezonului de încălzire, la mijlocul lunii octombrie a anului trecut , și până în prezent furnizarea agentului termic în Municipiul Iași a fost făcută fără întreruperi și nu a fost perturbată de defecțiuni semnificative care să afecteze consumatorii".

Începutul anului a adus frigul în Iași și mai multe zone din țară

La sistemul de termoficare centralizat sunt branşate circa 22.000 de apartamente, 171 de agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente.

În perioada 9 - 12 ianuarie 2026 condițiile meteorologice în Municipiul Iași au fost caracterizate de o scădere semnificativă a temperaturii exterioare, minima atingând valori de până la – 8 grade Celsius. Aceasta a determinat creșterea necesarului de energie termică pentru încălzire produsă la CET I Tudor Vladimirescu. Ca urmare, sarcina termică instantanee furnizată consumatorilor racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a crescut progresiv, de la 72,97 Gcal/h la 93,38 Gcal/h. Creșterea necesarului de energie termică a impus adaptarea regimului de funcționare al centralei și al rețelei de transport și distribuție.

În Iași prețul energiei termice facturate populației este de 257,86 lei/MWh

Reamintim că în Municipiul Iași prețul energiei termice facturate populației este de 257,86 lei/MWh fără TVA, acesta fiind unul dintre cele mai reduse tarife din țară. Spre comparație, în București prețul energiei termice facturate populației este de 283,75 lei/MWh fără TVA, iar în Constanța de 343,94 lei/MWh fără TVA.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 263 / 24 iulie 2025, prețurile locale ale energiei termice pentru consumatorii casnici și non casnici sunt: a) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de transport - 458,54 lei/MWh fără TVA; b) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție - 665,52 lei/MWh fără TVA.

Diferența dintre prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru utilizatorii casnici și prețul local al energiei termice facturate populației, diferență suportată din bugetul local, este de 407,66 lei/MWh fără TVA. În condițiile în care cantitatea de energie termică pentru care Primăria Municipiului Iași asigură subvenția din bugetul local este de 97.680 MWh, valoarea anuală a subvenției este de aproximativ 32.740.000 lei, o sumă relativ mică în raport cu bugetul local.

În București 38% din blocuri se confruntă cu furnizare deficitară de căldură și apă caldă

În schimb în București furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobile, conform datelor furnizate de aplicaţia Termo Alert.

Mai exact, este vorba despre aproximativ 3.500 de imobile. Marea majoritate a acestora sunt afectate de o furnizare deficitară atât în ceea ce priveşte căldura, cât şi apa caldă. Totodată, la 55 de imobile este oprită complet furnizarea atât a căldurii, cât şi a apei calde.

Cele mai afectate sunt sectoarele 2 şi 3, ca urmare a debitului insuficient pentru livrarea apei calde furnizat de către CET Sud, reiese din informaţiile publice ale aplicaţiei Termo Alert. Este vorba despre aproximativ 1.300 de blocuri în Sectorul 2 şi aproape 2.000 de imobile în Sectorul 3. La acestea se adaugă aproximativ 150 de blocuri în Sectorul 4 şi 30 de blocuri în Sectorul 5.

Totodată, alte aproximativ 40 de blocuri din Sectorul 2 sunt afectate în urma unor avarii la circuitul primar, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Criză termică în București: Furnizarea de căldură și apă caldă este deficitară la 38% dintre blocuri

