Locurile de muncă a milioane de oameni de pe întreaga planetă sunt amenințate de avansul inteligenței artificiale și automatizarea tot mai multor procese care până de curând necesitau muncă și prezență fizică. De la această tendință, care a început deja să aibă efecte, nu face excepție România, unde sute de angajați au fost disponibilizați în ultimele luni, atât din cauza relocării capacităților de producție ale unor companii, cât și din cauza automatizării anumitor sarcini.

Am discutat despre această problemă cu europarlamentarul român Andi Cristea, din partea Partidului Social Democrat, pe care l-am întrebat cât de viabil ar fi un plan pentru garantarea unui venit mediu sau minim pentru cetățeni.

CITEȘTE ȘI - Raportul deputatului Andi Cristea (PSD) privind impactul metaverse asupra societății, adoptat în unanimitate și fără amendamente

În fața noilor provocări, Andi Cristea consideră că aceasta „e o discuție pe care trebuie să o purtăm fără rușine și fără panică“.

„Atunci când o tehnologie schimbă economia atât de repede, nu e suficient să le spui oamenilor „adaptați-vă”. Un venit minim garantat, sau o formă de sprijin universal, poate fi un airbag social: nu îți rezolvă viața, dar îți cumpără timp. Timp să te recalifici, timp să cauți, timp să nu iei decizii disperate.

Pentru mine, ca europarlamentar român miza e dublă: protejăm oamenii, dar nu omorâm inovația. Asta înseamnă că un astfel de venit ar trebui să vină împreună cu formare reală, cu programe de reconversie, cu servicii publice care te ajută să reintri pe piața muncii“, a explicat, pentru DC News, europarlamentarul PSD.

Europarlamentarul a atras însă atenția că legislația în această chestiune trebuie să fie foarte specifică, deoarece venitul obținut din productivitatea făcută de „mașinile care muncesc“ trebuie împărțit echitabil, ca „să nu ajungă doar la vârf“.

CITEȘTE ȘI - România, pe harta inovației la AWE Asia 2024. Andi Cristea, detalii despre compania care dezvoltă super lentilele de contact inteligente

Europarlamentarul român Andi Cristea, sfaturi pentru tinerii din România

În ceea ce privește teama tinerilor cu privire la viitor, la siguranța locurilor de muncă și la predictibilitate, ținând cont de avansul ultra-rapid al inteligenței artificiale, europarlamentarul român consideră că problema trebuie analizată de la rădăcină, de la faptul că „frica e normală“ în condițiile unei „schimbări de epocă“.

„Unui tânăr i-aș spune ceva simplu: nu îți căuta „meseria perfectă”, caută capacitatea de a te adapta“, a precizat Andi Cristea.

„În lumea care vine, cei care vor câștiga nu sunt neapărat cei care știu totul, ci cei care știu să învețe repede, să pună întrebări bune și să verifice ce e adevărat. Inteligența artificială e ca o bicicletă cu motor: te duce mai departe, dar tu trebuie să știi încotro mergi“, a mai zis europarlamentarul.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV UE investește în 5G și fibră optică. Decembrie fierbinte la Bruxelles: Vine legea care poate schimba telecomul european. Andi Cristea, analiză

Principalele lucruri pe care Andi Cristea le recomandă tinerilor temători sunt: „să scrie bine, să aibă logică, să știe engleză, să fie confortabil cu tehnologia“. De asemenea, acesta îi mai îndeamnă „să facă lucruri reale: un proiect, un club, voluntariat, o mică aplicație, un video, un portofoliu“.

„Nu pentru like-uri, ci pentru direcție. Frica scade când începi să construiești“, a conchis Andi Cristea.