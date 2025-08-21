UE investește în 5G și fibră optică. Decembrie fierbinte la Bruxelles: Vine legea care poate schimba telecomul european. Andi Cristea, analiză

După ani de discuții, Bruxelles-ul se pregătește să prezinte planul de telecomunicații, menit să modernizeze rețelele și să ofere un sprijin mai solid industriei.

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act), care ar urma să fie publicată pe 16 decembrie, va revizui regulile actuale pentru a facilita implementarea 5G și a fibrei optice și pentru a atrage investiții în infrastructura digitală europeană. Totuși, este de așteptat ca noile prevederi să provoace nemulțumiri, de la nivel guvernamental până la marile companii tech.

Cele mai mari companii de telecomunicații din Europa reclamă de mult timp că normele stricte și fragmentarea pieței unice le limitează dezvoltarea și le reduc șansele de profit sustenabil, ceea ce le împiedică să ducă rețelele de pe continent la standarde mai ridicate.

DC News l-a contactat pe Andi Cristea, europarlamentar PSD, pentru a comenta acest subiect. Potrivit europarlamentarului, Legea Rețelelor Digitale este un pas important pentru simplificarea regulilor și atragerea investițiilor, dar nu este suficientă singură – fiind nevoie și de aplicarea rapidă a altor măsuri, precum Gigabit Infrastructure Act, licențe mai predictibile și stimulente pe cerere.

Redactor DC News: Europa a pierdut deja ani în implementarea 5G, în timp ce SUA și Asia avansează rapid. Credeți că această reformă este suficientă pentru ca UE să recupereze decalajul digital sau mai e nevoie de măsuri suplimentare?

„În prezent, Uniunea Europeană pare să fi devenit o colonie digitală și tehnologică a marilor companii de profil, de care depinde tehnologic pentru servicii computaționale. Europa a pierdut ani în 5G, iar Legea Rețelelor Digitale e un pas necesar pentru a simplifica regulile și a debloca investițiile. Legea promite o coordonare mai bună a spectrului, accelerarea trecerii de la cupru la fibră și reguli clare pentru securitate și interconectare. Totuși, singură nu va închide decalajul față de SUA și Asia. Va trebui dublată de aplicarea rapidă a Gigabit Infrastructure Act, licențe de spectru mai previzibile și accelerarea autorizărilor și a densificării 5G mid‑band/5G SA. În plus, sunt necesare stimulente pe cerere și, unde e cazul, consolidare cu remedii ferme pentru a obține scară fără a slăbi concurența”, a transmis Andi Cristea.

Legea Rețelelor Digitale riscă să ducă la creșterea prețurilor pentru consumatori?

În privința costurilor pentru consumatori, Andi Cristea afirmă că legea ar putea chiar să reducă presiunea pe tarife.

Redactor DC News: Criticii spun că Legea Rețelelor Digitale riscă să ducă la creșterea prețurilor pentru consumatori. Cum răspundeți acestor temeri?

„Criticii se tem că reforma va scumpi abonamentele, dar efectul nu este inevitabil. Punctul cheie este că Bruxelles-ul a abandonat ideea taxelor de „network usage” pentru platforme, iar pachetul urmărește mai ales să reducă costurile de implementare. Dacă procedurile devin mai rapide, clădirile sunt „fibre‑ready” și există reguli de interconectare transparente, presiunea pe tarife scade, nu crește. Riscuri există totuși, mai ales din costurile de securitate și din consolidări prost gândite, motiv pentru care trebuie impuse remedii pro‑concurență, protecții pentru utilizatorii vulnerabili și monitorizare a pieței. În aceste condiții, Legea Rețelelor Digitale poate livra rețele mai bune fără o notă de plată mai mare pentru consumatori”, a transmis Andi Cristea în exclusivitate pentru DC News.

