Data publicării: 21:35 26 Noi 2025

O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Autor: Tiberiu Vasile

O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială sursa foto: pexels-cottonbro- / inteligența artificială și omul
 

Un gigant din IT a anunțat un val masiv de concedieri, aproximativ 6.000 de angajați urmând să fie înlocuiți treptat cu sisteme de Inteligență Artificială (AI).

O mare companie IT, HP Inc. , a confirmat că va elimina între 4.000 și 6.000 de locuri de muncă la nivel global până în anul fiscal 2028, ca parte a unui plan de transformare strategică care mizează pe adoptarea pe scară largă a Inteligenței Artificiale.

Decizia afectează în principal echipele din dezvoltare de produse, operațiuni interne și suport clienți, a precizat șeful executiv al companiei, subliniind că restructurarea vizează modernizarea proceselor, creșterea productivității și viteza de inovație.

De ce HP recurge la tăieri de personal

Potrivit planului prezentat de HP, schimbarea direcției spre automatizare și inteligență artificială este justificată de mutări în cererea pieței - computerele și echipamentele compatibile cu AI sunt din ce în ce mai solicitate. În acelaşi timp, compania anticipează economii drastice: aproximativ 1 miliard de dolari în costuri operaționale pe o perioadă de trei ani.

Totodată, HP avertizează că majorarea costurilor materialelor, în special a cipurilor de memorie, ca urmare a cererii crescute din partea centrelor de date, va pune presiune pe profitabilitate. Pentru a contracara această situație, firma spune că va ajusta configurațiile hardware, va renegocia cu furnizorii și, dacă va fi necesar, va revizui prețurile.

Impact asupra angajaților și piața muncii

Concedierile anunțate reprezintă o reducere semnificativă - între 7% și 10% din forța de muncă globală a companiei, care numără circa 56.000–58.000 de salariați.

De asemenea, HP anunță că restructurarea implică costuri de circa 650 milioane de dolari, dintre care aproximativ 250 milioane în anul fiscal 2026.

Totuși, compania încearcă să atenueze impactul anunțând sprijin pentru angajații afectați, posibil prin compensări, programe de relocare sau reorientare profesională, deși detalii concrete nu au fost dezvăluite. 

Ce înseamnă schimbarea pentru industria IT

Mutarea făcută de HP reflectă o tendință mai largă din sectorul tehnologic: adoptarea pe scară largă a Inteligenței Artificiale ca motor principal de inovație și eficiență, chiar în detrimentul forței de muncă umane. Analiștii speculează că alte companii mari din IT ar putea urma același traseu în viitor.

Pe de altă parte, transformarea ridică semnale de alarmă privind piața muncii. Mii de angajați pierd locurile de muncă. Competențele cerute se schimbă rapid, iar accentul se mută spre programare, AI, automatizare, infrastructură digitală și alte abilități tehnice, conform CNN.

CITEȘTE ȘI: România, nepregătită pentru AI! Italia deja are lege internă, noi doar hârtie / video

