Spotify, indisponibilă pentru mii de utilizatori la nivel global

Spotify a avut o întrerupere semnificativă, miercuri, 16 aprilie, lăsându-și utilizatorii fără acces la muzică sau la aplicație.

Mulți utilizatori au semnalat că nu pot reda piesele care nu sunt descărcate în biblioteca lor, iar alții au reclamat că aplicația este lentă sau nu răspunde.

Spotify nu a oferit detalii despre cauza problemei, dar a anunțat inițial, într-o declarație pe platforma X (fostă Twitter), că este „la curent cu unele dificultăți” și că le „verifică”. Ulterior, compania a confirmat: „Totul este rezolvat – mulțumim pentru răbdare. Contactați @SpotifyCares dacă aveți nevoie de asistență suplimentară.”

All clear – thanks for your patience. Get in touch with @SpotifyCares if you still need help.