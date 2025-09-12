Data actualizării: | Data publicării:

Google Maps, schimbare majoră. Utilizatorii vor fi uimiți de noua funcție

Autor: Andrei Itu | Categorie: Tehnologie
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google pregătește o îmbunătățire majoră pentru aplicația Google Maps. Utilizatorii care urmăresc traseele de navigație vor avea parte de o schimbare importantă.

Noua funcție se numește Live Updates pentru Android 16, care va aduce alerte în timp real direct pe Lock Screen, Always-On Display și bara de stare, fără a mai fi nevoie să ții telefonul deblocat ori să revii constant în aplicație.

Live Updates pe Android 16

Funcția Live Updates a fost introdusă odată cu Android 16. Aceasta are rolul de a afișa notificări dinamice și interactive pentru aplicații ce oferă servicii în timp real, respectiv livrări de mâncare, curse de ride-sharing ori monitorizarea zborurilor. În situația Google Maps, acestea vor arăta instrucțiuni vizuale de navigare, dar și stadiul traseului, într-un format simplu și vizibil.

Indicațiile importante despre traseu, fără a mai intra în aplicație, direct pe Lock Screen, Always-On Display și bara de stare

Prin urmare, utilizatorii vor putea vedea indicațiile importante fără a mai intra în aplicație. Ecranul de blocare va afișa direcția următoare și timpul de sosire estimate. De asemenea, va exista și un buton ce permite încheiera sesiunii de navigare.

Avantajele noii funcții Google Maps Live Updates

Noua funcție face navigarea mai ușoară și mai comodă, deoarece nu mai este nevoie să ții ecranul deschis sau să revii manual în aplicație. De asemenea, vei avea o siguranță sporită la volan. Informațiile sunt afișate într-un format accesibil, se scade timpul petrecut cu telefonul în mână. Mai mult, progresul traseului va fi vizibil și în momentul când ecranul telefonuui este inactiv.

Notificările Live Updates vor apărea în partea superioară a ecranului, lângă indicatorii pentru baterie și conexiuni.

Când va fi disponibilă noua funcție Google Maps Live Updates?

Funcția Live Updates ste deja testată de un număr limitat de utilizatori înscriși în programul Android 16 QPR2 Beta, pe telefoane Pixel și Samsung. Google vrea să extindă treptat disponibilitatea. Lansarea oficială va fi probabil la sfârșitul anului 2025. Cei interesați pot încerca să se înscrie în programul beta al Google Maps pentru a beneficia mai repede de aceste îmbunătățiri.

Google Maps cu Live Updates pe Android 16 vrea să aducă o experiență de navigare mai sigură, mai accesibilă și mai eficientă. Alertele vizuale în timp real direct pe Lock Screen și Always-On Display le va ușura utilizatorilor urmărirea traseului. Noua funcție este probabil să fie extinsă și la alte aplicații ce necesită actualizări dinamice, respectiv livrări sau comenzi online.

