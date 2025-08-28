De ce ascunde Google Maps aceste locuri pentru ca tu să nu le poți vedea

De ce? Din motive de siguranță. Vorbim de instalații militare, insule îndepărtate, case ale celebrităților sau locuri unde s-a produs un eveniment tragic.

125 Seymour Avenue, Cleveland



Street View ne arată estompată casa de la numărul 2125 de pe Seymour Avenue, în Cleveland, Ohio (SUA). Motivul: a fost locul unde un bărbat a ținut prizoniere trei tinere, supunându-le la abuzuri timp de un deceniu, o adevărată „casă a ororilor”.

Zona 51



Faimoasa Zonă 51, aflată în deșertul Nevada, Statele Unite, este unul dintre locurile preferate de pasionații teoriilor conspirației și ai fenomenului OZN. Proprietate a Guvernului american, pe Google Maps se poate vedea foarte puțin.

Insula Santinelei de Nord



La fel ca în cazul anterior, Google protejează Insula Sentinelei de Nord, aflată în Marea Andaman (Asia). Locuitorii săi indigeni nu cunosc contactul cu civilizația și sunt periculoși. De fapt, s-au făcut cunoscuți recent pentru că au ucis un misionar.

Espíritu Santo, 21



Și în Madrid există o casă ascunsă. Se află la numărul 21 de pe strada Espíritu Santo. Motivul: Aici a fost găsit mort cântărețul trupei Los Secretos, Enrique Urquijo.

HAARP



În Alaska se află sediul High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), o altă instituție americană înconjurată de mister și teorii ale conspirației. Ca măsură de precauție, pe Google Maps nu se vede ce se află acolo.

Insula Jeannette



Insula Jeannette este cea mai estică dintre insulele din arhipelagul Noii Siberii. Se află în Marea Siberiei de Est, Rusia. Ceea ce vede utilizatorul este o pată neagră misterioasă.

Fortăreața Isabel II



La intrarea în portul Mahón, în Baleare, se află Fortăreața Isabel II. Este ascunsă de ochii Google deoarece reprezintă și astăzi o infrastructură militară cheie pentru Spania.

Casa lui Puigdemont din Waterloo



Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, aflat în exil, din Waterloo, lângă Bruxelles, este de asemenea pixelată la cererea acestuia. Se află la numărul 40 de pe Avenue de l'Avocat și, de fapt, există sute de fotografii cu ea pe internet.

San Blas



Arhipelagul San Blas aparține statului Panama, dar nu poate fi văzut pe Google Maps. Se crede că aceasta este o măsură pentru a-i proteja pe indigenii săi.

Punggye-ri



Coreea de Nord este una dintre cele mai ermetice țări din lume, iar Google Maps nu putea face excepție. Însă, în interiorul țării, Punggye-ri, principala bază nucleară a statului nord-coreean, este cea mai secretă dintre toate.

Insulele Spratly



Insulele Spratly sunt un arhipelag de aproximativ 100 de insule din Marea Chinei de Sud. China, Taiwan, Vietnam, Malaezia, Filipine și Brunei și le dispută, așa că Google a decis pur și simplu să nu le afișeze.

