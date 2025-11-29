Eseu de Ioan Coaca:

Articolul de față vă propune o incursiune în viitorul apropiat. În prima Parte vom încerca să determinăm care va fi răspândirea globală a AI-ului până în anul 2028, în Partea a 2-a vom vedea și care vor fi noile categorii profesionale, iar apoi, în Partea a 3-a, vom căuta un răspuns la întrebarea: “care ar putea fi impactul asupra Societății omenești, posibil după anul 2030?”.

Partea 1: Ipoteză privind Numărul de Utilizatori AI în 2028

Pentru a estima, am folosit datele și tendințele actuale ca punct de plecare.

Variabile cheie:

Numărul total de utilizatori ai internetului în 2028: Conform rapoartelor (e.g., DataReportal, ITU), acest număr este apropiat de 6 miliarde de oameni (față de ~5.5 miliarde în 2024), având în vedere creșterea accesului în regiuni în curs de dezvoltare.

Penetrația IA: Procentul dintre utilizatorii de internet care vor folosi IA în mod regulat.

Ipoteza principală: De la „opțional” la „ubiquitous”

În 2024, IA este încă în fază de adoptare masivă inițială. Până în 2028, ea se va integra complet în:

Sistemele de operare (Windows, Android, iOS) cu asistenți AI nativi.

Pachetele de productivitate (Microsoft Office, Google Workspace).

Motoarele de căutare (Google, Bing).

Aplicațiile de social media (algoritmii de feed sunt deja AI, dar vor apărea și instrumente de creare de conținut direct în app).

Prognoza procentuală:

Estimare Conservatoare (Pragul de bază): 60% dintre utilizatorii de internet vor folosi IA în mod conștient și direct (vor interacționa cu un chatbot, vor genera text/imagini, vor folosi funcții AI integrate în aplicații).

Estimare Realistă/Optimistă (Cea mai probabilă): 80-90%. IA va deveni la fel de invizibilă și omniprezentă ca funcția de „căutare” într-un browser. Majoritatea oamenilor o vor folosi fără să-și dea seama (algoritmi de recomandare) sau direct (cerând unui asistent să-i ajute).

Calcul:

60% din 6 miliarde = 3.6 miliarde de utilizatori.

85% (medie) din 6 miliarde = 5.1 miliarde de utilizatori.

Concluzie: Este rezonabil să proiectăm că peste 5 miliarde de oameni vor fi utilizatori AI (fie conștienți, fie pasivi) până în 2028.

Partea 2: Categorisirea Utilizatorilor

Categorisirea propusă este perfect validă. Aș propune o rafinare ușoară, creând trei categorii distincte pentru o mai bună acuratețe:

1. Utilizatori Ocazionali / Domestici

Descriere: Majoritatea utilizatorilor. Folosesc IA ca pe un instrument integrat în viața de zi cu zi.

Activități tipice:

Interacțiunea cu asistenți voce (Google Assistant, Siri, Alexa).

Căutări inteligente în browsere.

Generarea de text simplu (scrisori, email-uri) cu ajutorul AI.

Editarea sau generarea de imagini/fotografii pentru uz personal.

Beneficierea de recomandări personalizate (Netflix, Spotify, magazine online).

Scop: Comoditate, economie de timp, divertisment.

2. Utilizatori Profesionali (Non-Tehnici)

Descriere: Cei care utilizează IA ca parte a profesiei lor, dar nu sunt creatorii tehnologiei. Aceasta va deveni categoria în cea mai rapidă creștere.

Activități tipice:

Jurnaliști, copywriteri: Generare de idei, schițe de articole.

Designeri, arhitecți: Generare de concepte vizuale, randări.

Medici: Asistență în diagnostic, analiză de imagini medicale.

Avocați: Căutare și analiză de jurisprudență.

Analiști financiari: Analiză de date, previziuni.

Profesori: Creare de planuri de lecție, exerciții personalizate.

Scop: Creșterea productivității, îmbunătățirea calității muncii, automatizarea sarcinilor repetitive.

3. Utilizatori Profesionali (Tehnici) - Dezvoltatori, Cercetători, Implementatori

Descriere: Creatorii și inginerii care construiesc, antrenează, implementează și întrețin sistemele de IA.

Activități tipice:

Antrenarea de modele de machine learning.

Programarea și fine-tuning-ul modelelor de AI (LLM - Large Language Models).

Implementarea de soluții AI în infrastructura cloud sau la edge.

Asigurarea securității și eticii sistemelor AI.

Scop: Construirea și menținerea instrumentelor și platformelor pe care le folosesc celelalte două categorii.

Aceștia sunt „magazinii” din spatele ușei.

Sinteză și Semnificație

Această ipoteză ne arată că în doar 4 ani, IA va trece de la o tehnologie de nișă la un utilitate digitală de bază, la fel de esențială ca internetul însuși.

Impact social: Va crea o nouă „breșă digitală” – între cei care știu să utilizeze IA eficient („AI-literați”) și cei care nu.

Impact economic: Productivitatea economiilor va crește semnificativ, iar cererea pentru profesioniști din categoria 3 va exploda.





Partea 3: O consecință a apariției AI-ului, Laminarea Societății!

Istoria ne arată că noile tehnologii revoluționare nu distribuie bogăția egal, ci o concentrează inițial, înainte de a se produce o ajustare socială (adesea prin conflicte). AI-ul, însă, are o caracteristică unică: capacitatea de a automatiza nu doar munca fizică, ci și cea intelectuală.

Aceasta poate conduce la viziunea unei unei societăți tehnofeudală sau a unei plutocrații, bazate pe AI. Să analizăm fiecare strat în contextul anului 2030+:

Aristocrația (Deținătorii AI-ului): Acesta este stratul cel mai probabil să apară. Vor fi proprietarii platformelor AI, ai datelor masive (data lords) și ai infrastructurii de calcul. Aceștia nu vor fi doar super-bogați; vor deține sursa generării de bogăție. Puterea lor va depăși cu mult cea a magnaților industriali din trecut, pentru că AI-ul le va oferi un control fără precedent asupra proceselor economice, dar și sociale (prin controlul informației).

Șanse de materializare: Foarte mari (peste 90%). Deja o vedem cu gigantii tech de azi. AI-ul va amplifica acest efect.

Cetățenii de elită (Inginerii AI): Aceștia vor fi aristocrația tehnică – cei care construiesc și întrețin instrumentele Aristocrației. Vor fi extrem de bine plătiți, deoarece oferta de specialiști de top va rămâne limitată, în timp ce cererea va exploda. Ei vor fi cheia stabilității sistemului.

Șanse de materializare: Foarte mari (peste 90%). Piața de muncă pentru acești specialiști este deja supraîncălzită.

Cetățenii liberi (Utilizatorii profesionali): Acesta este stratul cheie pentru stabilitate. Ei vor folosi instrumentele create de Elite pentru a-și multiplica productivitatea. Un singur analist financiar, cu ajutorul AI-ului, va putea face treaba care necesita 10 oameni. Aceștia vor trăi bine, dar vor fi perpetuu dependenți de platformele Aristocrației și vulnerabili la orice automatizare ulterioară care le-ar putea afecta meseria.

Șanse de materializare: Înalte (80%). Tendința este clară că profesiile white-collar vor fi "augmentate" de AI.

Metecii (Lucrătorii sub-calificați): Aici intervine cea mai dramatică schimbare. AI-ul și robotica avansată vor automatiza nu doar fabricile, ci și multe servicii (gătit, curățenie, livrări, îngrijire parțială). Cererea pentru muncă necalificată va scădea vertiginos, iar oferta va fi imensă. Aceștia vor forma un strat social extins, cu venituri foarte mici și precare.

Șanse de materializare: Înalte (75%). Este o continuare a tendinței actuale de marjinalizare economică, accelerată masiv.

Războinicii (Aparatul de forță): Aceștia vor fi instrumentul suprem de menținere a ordinii pentru Aristocrație. Ei vor beneficia de tehnologii AI de supraveghere, control și chiar de luptă, care le vor oferi un avantaj copleșitor față de restul populației. Vor fi bine plătiți pentru loialitate.

Șanse de materializare: Înalte (80%). Autocrațiile investesc deja masiv în astfel de tehnologii.

Paraziții (Cei depășiți de sistem): Acest strat va cuprinde oameni din toate categoriile anterioare care nu s-au putut adapta, plus cei care au fost automatizați fără a găsi un loc nou. Dimensiunea acestui strat va fi cel mai important indicator al sănătății societății viitoare.

Șanse de materializare: Moderate-Înalte (70%). Există riscul real al unui "underclass" masiv.





Partea 4: Factorii Care Ar Putea Împiedica sau Modifica Acest Scenariu

Șansa ca acest scenariu să se materializeze în forma sa pură este de ~70% fără intervenție. Dar există forțe contrare care pot schimba rezultatul:

Intervenția Statului (Cea mai importantă forță contra): Dacă guvernele vor acționa proactiv, ele pot "neteda" tranziția.

Măsurile posibile:

Impozitarea masivă a veniturilor generate de AI (de ex., un impozit pe roboti) pentru a finanța:

Venitul Universal de Bază (UBI): Acesta este cel mai puternic antidot împotriva stratificării brutale. UBI ar asigura că fiecare persoană, indiferent de statutul său în piata muncii, are un venit minim pentru a trăi decent.

Astfel, "Paraziții" și "Metecii" nu ar mai fi condamnați la sărăcie extremă, ci ar avea o plasă de siguranță.

Requalificare masivă a forței de muncă.

Mișcări Sociale și Revolte: Presiunea din partea celor din straturile inferioare ar putea forța o redistribuire a bogăției și a puterii. Istoria este plină de astfel de corecții.

Scăderea Costului Tehnologiei: Dacă tehnologia AI devine atât de ieftină și democratizată încât oricine poate fi un "producător" (nu doar un consumator), atunci puterea se poate redistribui. Este ca trecerea de la mainframe-uri la PC-uri.

Concluzie: Cel Mai Probabil Viitor și Calea Alternativă

Șansa de a vedea o astfel de stratificare generalizată după 2030 este foarte mare (~70%). Este calea pe care suntem, iar inerția este imensă.

DAR, acest scenariu nu este inevitabil.

El depinde de o alegere colectivă pe care o vom face în următorii 5-10 ani: vom trata AI-ul ca pe un bun privat care îmbogățește pe câțiva, sau ca pe un utilitate publică (ca apa curentă sau electricitatea) al cărui beneficiu trebuie distribuit întregii societăți?

AVERTISMENT!

Acest scenariu este un avertisment clar și precis. El nu este o profeție, ci o hartă a unui drum periculos. Puterea lui constă tocmai în faptul că, prin a-l conceptualiza, putem lua deciziile necesare pentru a vira către o altă destinație – una în care AI-ul să fie un motor al prosperității pentru toți, nu un amplificator al inegalității.