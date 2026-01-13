€ 5.0896
DCNews Stiri Ilie Bolojan nu îi cere demisia lui Radu Marinescu. Ce spune premierul de acuzațiile de plagiat
Data actualizării: 21:51 13 Ian 2026 | Data publicării: 21:48 13 Ian 2026

Ilie Bolojan nu îi cere demisia lui Radu Marinescu. Ce spune premierul de acuzațiile de plagiat
Autor: Dana Mihai

ilie bolojan in parlament Ilie Bolojan, în Parlament

Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa ca o entitate independentă să certifice dacă ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, se face vinovat de plagiat sau nu.

 

Pe de altă parte, el a precizat că îi evaluează pe membrii Cabinetului în funcţie de activitatea din timpul mandatelor de miniştri.

„Acuzațiile nu vizează mandatul de ministru”

"Am avut în această dimineaţă o discuţie cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care, înţeleg, sunt de 15-20 de ani în urmă. Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat şi în cazurile anterioare în care miniştrii au avut situaţii care erau legate de activitatea lor dinainte de a ocupa aceste portofolii", a spus prim-ministrul, marţi, la TVR 1.

El a menţionat că plagiatul reprezintă o "formă de furt", dar a subliniat că decizia trebuie să fie luată de către o entitate independentă.

„Nu am date să judec strict această situație”

"Sigur că plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat. Acesta este un principiu general pe care l-am susţinut întotdeauna şi cred că îl susţine orice om raţional care înţelege ce înseamnă valoarea muncii. Dar nu am date să judec strict această situaţie. Eu sper că într-o formă sau alta o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu. Dar astăzi domnul ministru înţeleg că nu mai predă nici la universitate şi nu mai are un efect obţinerea acestui doctorat în cariera dânsului", a declarat Bolojan.

Totodată, a precizat că lămurirea unor astfel de situaţii este necesară pentru credibilitatea şi autoritatea persoanelor cu funcţii de răspundere.

"Orice om care ocupă o funcţie publică sau care are o funcţie de răspundere, chiar în sectorul privat, este performant în funcţie şi de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcţii publice suntem mai mult atacaţi - motivat sau nu - şi datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atâta riscul să nu mai fim performanţi este destul de mare. Deci, clarificarea oricăror situaţii de genul acesta este de bun augur, în aşa fel încât să conserve credibilitatea unui responsabil, în aşa fel încât să poată să îşi exercite autoritatea şi să dea rezultate", a spus el.

Citește și: Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David

În ce priveşte concursurile pentru numirea viitorilor procurori şefi, Bolojan a declarat că acestea trebuie să se desfăşoare în mod "corect şi obiectiv", având în vedere că sistemul de justiţie are o încredere scăzută în rândul populaţiei.

ilie bolojan
radu marinescu
