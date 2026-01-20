€ 5.0921
Ciprian Ciucu: De săptămâna viitoare, polițiștii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea
Data actualizării: 12:12 20 Ian 2026 | Data publicării: 12:12 20 Ian 2026

Ciprian Ciucu: De săptămâna viitoare, polițiștii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea
Autor: Crişan Andreescu

parcare Bucuresti

Polițiștii locali îi vor amenda, începând de săptămâna viitoare, pe cei care nu plătesc parcarea, a anunțat, marți, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

 

În prezent, serviciul de parcări este 'o glumă', a scris edilul general, pe Facebook. El a menționat că pentru un loc de parcare se încasează în medie doar 2 din 12 ore, deoarece 's-a dus vestea' că PMB nu poate impune plata, din cauză că angajații firmei de parking nu au calitatea de agenți constatatori.

Un alt motiv pentru nivelul scăzut al încasărilor îl reprezintă 'avalanșa' de gratuități.

'Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, 'OZN-urile', cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)', a transmis Ciucu.

În București, aproximativ 100.000 de mașini au gratuități în condițiile în care există 40.000 de locuri de parcare. Beneficiază de gratuitate peste 5.000 de mașini ale presei, a explicat Ciprian Ciucu.

'Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici exista și un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu această destinație, conform legii', a afirmat primarul.

De asemenea, există 86.000 de mașini electrice și hibride, inclusiv 'mild hybrid', care 'se bat' pe cele circa 40.000 de locuri de parcare.

'Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere, pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze. Cât despre a crea noi locuri de parcare, voi veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget și poate... parteneriate public-privat. Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există', a declarat primarul general al Capitalei.

Ciucu a informat că i-a cerut viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central, dar decizia finala va fi luată după discuții cu primarii sectoarelor. (Agerpres)

