Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române și decan al Facultății de Arte, Universitatea Hyperion, a vorbit despre marele poet Mihai Eminescu și a explicat că acesta poate fi înțeles cu adevărat doar de către cei care au o cultură solidă. Potrivit acestuia, Mihai Eminescu a fost și un jurnalist excepțional, considerat cel mai important din cultura românească.

„Pentru a-l recepta pe Eminescu îți trebuie și un tip de cultură. Să nu uităm că Eminescu a fost un mare om de cultură. Noi uităm adesea că Eminescu era un mare cititor, că traducea din germană, că știa bine limba germană și că în traducerile lui din germană - chiar dacă erau filosofie, poezie sau tratat de cadru - găsea corespondențe sau inventa sensuri ale cuvintelor ca să poată să fie receptată traducerea.

Să nu uităm că el oricând poate fi dat ca exemplu de jurnalist”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu.

„E considerat fără exagerare cel mai mare jurnalist din istoria culturii românești, prin profunzimea analizelor, prin complexitatea și prin amploarea lor”, a completat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Eu cred că Șerban Cioculescu avea dreptate când spunea că Eminescu este tot atât de mare publicist cât de mare poet este. Și este într-adevăr. A modificat paradigma jurnalismului, cel puțin de analiză politică, socială, culturală, a secolului al XIX-lea”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu.

Eminescu nu ar trebui citit ideologic

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu a explicat că Mihai Eminescu nu trebuie citit ideologic deoarece nu era un adept al ideologiilor vremii, ci avea propriile sale păreri. Profesorul îl situează pe Eminescu între cei mai mari poeți europeni ai secolului al XIX-lea și este de părere că acesta era un spirit lucid care lupta pentru principii și valori.

„Actualitatea lui trebuie valorificată și din această perspectivă și a ipostazelor operei și existenței”, a spus Sorin Ivan.

„Din păcate, actualitatea lui a fost întotdeauna discutată circumstanțial și adesea ideologic. Ori, el nu ar trebui citit ideologic, pentru că, să nu uităm, nu era chiar un fan al ideologiilor epocii sale, nici de stânga, nici de dreapta. Avea propriile lui păreri care uneori intrau în contradicție cu revistele la care publica”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu.

„Ajunsese să-i deranjeze uneori chiar pe conservatorii lui de la Ziarul Timpul. Ei mai făceau aranjamente de culise, liberalii cu conservatorii, și uneori îi încurca prin idealismul său”, a spus Sorin Ivan.

„Nu știu dacă era idealism. Eu cred că era o luciditate care nu convenea secolului. Noi spunem idealism, dar când lupți pentru niște principii, poți să lupți și fiind lucid, adică făcând ceea ce este corect, nu mergând pe ideea de ideal”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu.

„Deci trebuie să-l analizăm pe Eminescu și în ipostază lui de poet, de visător cu evaziunea lui, cu meditația lui cosmogonică, dar să-l privim și pe Eminescu gânditorul lucid, luptătorul pentru niște principii și valori, adică să-i reîntregim portretul în receptarea actuală”, a spus Sorin Ivan.

„Sigur... Și să-l punem acolo unde trebuie pus - între cei mai mari poeți europeni, dacă nu universali, ai secolului al XIX-lea. Unde ar fi un mare poet englez, Coleridge, sau Holderin, neamț, sigur Eminescu dacă nu este egalul lor, este peste ei”, a spus prof. univ. dr. Ioan Cristescu, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

