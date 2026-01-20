Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a vorbit despre impactul schimbărilor recente asupra României și a explicat că, din punct de vedere energetic, România stă bine și că foarte multe dintre problemele interne sunt cauzate de propriile politici, nu de Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, deși are o poziție strategică și resurse importante, România nu își apără interesele la Bruxelles.

„Suntem o parte dintr-un bloc comunitar, Uniunea Europeană. Cum ne afectează, în ansamblu, schimbările din ultima vreme?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Deocamdată, pe partea energetică, cantitativ, stăm bine, pe gaze stăm foarte bine, chiar și pe țiței stăm foarte bine - suntem printre ultimele țări care au producție importantă de petrol.

În același timp, cred că foarte multe situații care sunt în România ni se datorează. Nu se datorează Uniunii Europene, ni se datorează nouă - nouă în sensul celor care conduc, guvernează și fac politici.

În același timp, cred că, deși avem o poziție foarte importantă raportată la alte țări din punct de vedere energetic, aproape nu avem niciun cuvânt de spus la Bruxelles din perspectiva asta și din perspectiva de a ne apăra interesele pe care noi le avem, ținând seama de resurse, de contextul geografic, geopolitic, în care ne găsim în momentul de față”, a spus Dumitru Chisăliță.

Ce impact va avea oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă

Întrebat despre impactul pe care îl va avea oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă, Dumitru Chisăliță a explicat că impactul va apărea în a doua parte a anului 2027. De asemenea, acesta a explicat că, din punct de vedere energetic, România stă bine, mai ales datorită creșterii producției hidro, care a devenit principala sursă de electricitate.

„Va fi un impact odată cu oprirea pentru revizia Reactorului 1 de la Cernavodă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Există un impact. Cei de la Nuclearelectrica au anunțat că, deși reviziile vor începe în mai, nu vor opri totuși reactorul decât în a doua parte a lui 2027. Asta înseamnă un foarte mare balon de aer care va exista, pentru că, dacă ne uităm în anul 2025, în premieră absolută, principala resursă care susține consumul de energie electrică în România a devenit resursa hidro.

Până nu demult, existau cărbuni, existau gazele naturale. Acum, 2025 vine cu resursa hidro ca principală resursă energetică, care este un element îmbucurător, dar în același timp trebuie să înțelegem că resursa hidro, într-o anumită măsură, este o resursă care depinde de condițiile meteo, de condițiile atmosferice și de alte tipuri de condiții. Este o activitate semi-securitară, nu securitară în adevăratul sens al cuvântului, din punct de vedere energetic, și reprezintă un mare semn de întrebare pentru ce se va întâmpla după ce va intra în reparații Reactorul 1 de la Cernavodă.

Există cele două proiecte mari, Mintia și Iernut, despre care s-a anunțat că vor fi finalizate anul acesta, aspect care, dacă se va întâmpla, va fi unul foarte îmbucurător”, a spus Dumitru Chisăliță la DC News.

