Întrebat care sunt cauzele creșterii prețurilor care afectează bugetul personal și competitivitatea produselor locale, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a răspuns că principalul factor este fiscalitatea ridicată din România, cu foarte multe taxe și accize care au crescut semnificativ în ultimii ani.

„Prețurile sunt foarte mari. Deja afectează bugetul personal, dar și capacitățile productive. Nu mai sunt competitive produsele realizate în țară din cauza prețului mare al energiei. Care sunt cauzele?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Dacă vrem într-adevăr să găsim soluția pentru a avea niște prețuri corecte, trebuie să ne uităm la cauze și ceea ce a determinat aceste creșteri în adevăratul sens al cuvântului.

O cauză importantă o reprezintă fiscalitatea din România. Știți că la benzină/motorină, aproape jumătate din ce dăm noi la pompă se duce la bugetul de stat sub formă de acciză și taxă pe valoare adăugată. La energie electrică e mai mult de jumătate, la gaze naturale este mai mult decât 60%.

Din toate taxele directe, indirecte, tarife, accize, tarife la tarif, din nou, ajung la bugetul de stat. Deci o foarte mare parte din aceste prețuri și mai ales o foarte importantă cauză a creșterii acestor prețuri a fost determinată de aceste creșteri de taxe, accize, suprataxe care au apărut în ultimii 5 ani de zile”, a spus Dumitru Chisăliță.

VEZI ȘI: De ce modelul energetic european nu face față crizelor actuale. Unde a greșit Europa / video

Conjuncturi externe care influențează prețurile

Dumitru Chisăliță a explicat de ce există o diferență de preț la energie electrică între România și vestul Europei. Potrivit acestuia, cauzele nu se datorează României, ci unor conjuncturi externe printre care se numără și bariera creată la nivelul Austriei și Slovaciei.

„Un alt element important este modul în care jucăm noi la nivel internațional. Noi avem un spread (n.r. diferență de preț), în momentul de față, între România și vestul Europei pe energie electrică, în medie aproape 20-21 de euro pe megawatt.

Această diferență de prețuri nu ni se datorează nouă, ci se datorează unor conjuncturi: conjunctura apariției conflictului din Ucraina, a necesității alimentării Moldovei, a Ucrainei, a faptului că Ucraina, care era principalul exportator de energie electrică foarte ieftină în zonă, a dispărut și a faptului că există o barieră undeva la nivelul Austria-Slovacia care oprește energia ieftină să ajungă în România.

Cu toate astea, deși este o realitate, noi nu avem o politică concretă de a discuta la nivelul Uniunii Europene cum consumatorul român de energie electrică să beneficieze de pe urma acestei situații care nu i se datorează”, a spus Dumitru Chisăliță.

VEZI ȘI: Lumea arde, barilul scade: Paradoxul care rescrie regulile energiei odată cu atacul asupra Venezuelei

De ce blochează Austria energia ieftină

Întrebat de ce Austria blochează energia ieftină, deși România și Austria nu sunt în conflict, iar OMV Petrom are contractul cu redevențele semnat, Dumitru Chisăliță a explicat că Austria invocă probleme tehnice din cauza cărora nu se poate livra energie ieftină spre est.

„Noi nu suntem în război cu Austria și Slovacia, nu sunt nici ele cu Uniunea Europeană. Cum am putea acționa? OMV Petrom tocmai a primit semnătura premierului pe contractul și valoarea redevențelor. Deci pârghia asta nu a fost folosită, dacă spuneți că Austria ne blochează”, a spus Val Vâlcu.

„Politica asta este o politică a Uniunii Europene. În cadrul oricărei politici care există la nivelul Uniunii Europene, există și măsuri compensatorii”, a spus Dumitru Chisăliță.

„Atunci de ce ne sabotează Austria, dacă e la nivelul Uniunii Europene? Unde se rupe filmul?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Austria invocă faptul că sunt niște probleme tehnice care trenează de 5 ani. Ei susțin că capacitățile lor sunt insuficiente pentru a transfera energia electrică ieftină din centrul și vestul Europei către energia electrică scumpă din estul Europei.

Problema este că până își rezolvă problema, noi am fi putut beneficia de niște ajutoare ale Uniunii Europene care să compenseze această situație, iar Uniunea Europeană nu avea decât să găsească modalități să rezolve rapid această situație, dar lucrurile trebuie solicitate, trebuie discutate, trebuie sugerate ca să meargă mai departe”, a spus Dumitru Chisăliță la DC News.

Video: