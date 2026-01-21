€ 5.0961
DCNews Stiri UMF „Carol Davila” din București pune bazele dezvoltării unui pol educațional medical de anvergură în estul Capitalei
Data actualizării: 12:59 21 Ian 2026 | Data publicării: 12:57 21 Ian 2026

UMF „Carol Davila” din București pune bazele dezvoltării unui pol educațional medical de anvergură în estul Capitalei
Autor: Editor Team

Foto Centrul de Dezvoltare CDSC - UMFCD Centrul de Dezvoltare CDSC - UMFCD

UMF „Carol Davila” din București lansează Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate (CDCS) al UMFCD, proiect de peste 12,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București cu susținerea Ministerului Sănătății și aportul Primăriei Sectorului 3 din Capitală, deschide prima etapă a dezvoltării noului Pol Educațional Medical Est (PEME) prin proiectul Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate (CDCS).

Astfel, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își consolidează infrastructura educațională și medicală prin dezvoltarea unui amplu proiect, în valoare de peste 12,6 milioane de euro, proiect ce este dedicat formării și perfecționării resursei umane din sistemul de sănătate românesc.

Considerat ca fiind un pol educațional universitar și postuniversitar medical și descris ca un proiect strategic pentru medicina românească, Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate (CDCS), o inițiativă a Ministerului Sănătății, se va realiza cu sprijinul Primăriei Sectorului 3 din Capitală și va beneficia, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de o finanțare totală de 63.014.779,09 lei (TVA inclus).

„Proiectul creează un cadru real de formare continuă pentru profesioniștii din sănătate, adaptat nevoilor din spitale și practicii medicale curente. Finanțarea prin PNRR ne permite să dezvoltăm un model orientat spre competență, performanță și calitate în actul medical, cu rezultate directe în îngrijirea pacienților. Ministerul Sănătății susține ferm astfel de  inițiative care consolidează legătura dintre educație, cercetare și practica medicală, iar parteneriatul cu Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» și cu Primăria Sectorului 3 demonstrează că, prin colaborare, putem construi infrastructuri durabile în sprijinul personalului medical și al pacienților”, a declarat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”Învățământul și sănătatea reprezintă piloni esențiali pentru dezvoltarea și prosperitatea societății noastre. Iar prin acest eveniment care marchează lansarea Polului Educațional Medical Est și a Centrului de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate se pun bazele, în mod real și palpabil, pentru un proiect strategic de dezvoltare a sistemului medical românesc. Mă bucur că zona de Est a Capitalei a fost aleasă pentru acest demers pe care îl consider revoluționar și că putem să sprijinim la materializarea sa. Comunitatea Sectorului 3 și cea a întregului oraș sunt beneficiarii direcți ai acestei colaborări între instituțiile noastre, prin care se vor asigura formarea și pregătirea continuă a personalului medical și, implicit, servicii de înaltă calitate și performanță”, a precizat Primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiță.

Acesta a adăugat că ”în Sectorul 3, am ales să investim masiv și constant în învățământ, în infrastructură și dotări, pentru că asta este, de fapt, investiția în viitorul nostru. Mulțumim comunității UMF că ne oferă posibilitatea, prin cooptarea noastră în acest proiect, să continuăm în această linie, implicându-ne cu aceeași deschidere pentru susținerea învățământului universitar și postuniversitar medical, astfel încât sectorul nostru să devină un punct de referință pentru cele mai înalte standarde în domeniul educațional și medical din România. Iar faptul că locația este în vecinătatea Halei Laminor, cel mai important proiect de reconversie urbană derulat de o administrație locală, este un motiv în plus de bucurie având în vedere interesul crescut al investitorilor strategici în această zonă și perspectivele importante de dezvoltare socio-economică și educațională de care va beneficia întreaga comunitate”.

Primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiță și rectorul UMF ”Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga

Primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiță și rectorul UMF ”Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga

Prin acest centru de excelență medicală, ce va avea o suprafață desfășurată de 5.735,8 de metri pătrați, și amplasat în proximitatea Halei Laminor din Sectorul 3 al Capitalei, UMF „Carol Davila” își va consolida capacitatea de a educa, recruta, menține și motiva o forță de muncă medicală performantă contribuind astfel la fundamentarea științifică a politicilor publice din domeniu, la realizarea de simulări, ghiduri și proceduri de management al serviciilor de sănătate. CDSC va fi integrat în aria Polului Educațional Medical Est (PEME) pentru care Primăria Sectorului 3 a Capitalei a pus la dispoziție un teren de 2.000 metri pătrați necesar realizării celor aproape 12.000 de metri pătrați de construcție desfășurată.

„Lansarea proiectului Centrul de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate (CDCS) și, implicit, a noului Pol Educațional Medical Est (PEME) reprezintă unul dintre cele mai importante momente strategice din evoluția Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București din ultimele decenii. Nu vorbim doar despre o investiție de peste 12,6 milioane de euro într-o clădire sau într-o infrastructură, ci despre o investiție majoră în capitalul uman al sistemului de sănătate românesc și în viitorul medicinei din România, CDSC și PEME fiind pentru Universitatea noastră o reafirmare a misiunii sale fundamentale: aceea de a forma profesioniști de elită, de a susține excelența medicală și de a contribui, prin știință și educație, la un sistem de sănătate mai performant și mai echitabil pentru toți pacienții din România”, a declarat Rectorul UMF ”Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Acesta a ținut să sublinieze că ”CDCS va deveni un veritabil laborator de idei, soluții și bune practici, unde educația universitară și postuniversitară se întâlnește cu nevoile reale ale sistemului medical și ale pacienților, iar pentru această mare realizare, și în numele comunității academice a UMF Carol Davila, țin să aduc sincere mulțumiri Domnului Ministru al Sănătății-Alexandru Rogobete, Domnului Primar al Sectorului 3-Robert Negoiță, precum și întregii echipe care a realizat acest proiect extrem de important atât pentru medicina din România, cât și pentru sistemul național de sănătate”.

Proiectul CDCS, alături de viitorul Centrul INTEL S3, va operaționaliza Polul Educațional Medical Est, ca rezultat direct al activității Centrului de Transfer Tehnologic al UMFCD, transformând cercetarea și inovația universitară în soluții concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacient.

Investiția, în valoare totală de 63.014.779,09 lei (TVA inclus), este finanțată integral prin PNRR – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Reforma R3, fiind validată de Comisia Europeană în luna noiembrie a anului trecut.

Clădirea CDCS, cu un regim de înălțime S+D+P+3E, o suprafață desfășurată de 5.735,8 mp și o înălțime maximă de 20 m, va fi realizată conform celor mai exigente standarde de sustenabilitate și eficiență energetică (NZEB), devenind un reper de reconversie urbană și de tranziție verde.

