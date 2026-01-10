€ 5.0887
DCNews Stiri Marile secrete ale Prințului William, omise de Harry în cartea sa "Spare"
Data publicării: 22:25 10 Ian 2026

Marile secrete ale Prințului William, omise de Harry în cartea sa "Spare"
Autor: Doinița Manic

harry-william-marea-britanie_31289100 Imagine cu Prințul William și Prințul Harry. Foto: Instagram @dukeandduchessofcambridge / @sussexroyal

Prințul Harry ar fi omis mai multe secrete de-ale Prințului William în cartea sa de memorii "Spare".

 

Când Prințul Harry și-a publicat cartea sa de memorii „Spare”, lansată acum trei ani, Familia Regală a fost șocată, deoarece a făcut zeci de acuzații împotriva mai multor membri.

De la detalii despre o altercație fizică între Harry și Prințul William la Palatul Kensington, până la o confruntare tensionată la înmormântarea Prințului Philip și tensiunea dintre frați și soțiile lor, Kate și Meghan, Harry a vizat întreaga familie în cartea sa, aparent fără a ascunde nimic. În ciuda acestui fapt, Ducele de Sussex a dezvăluit ulterior că a omis în mod intenționat o serie de secrete majore de familie în cartea sa de memorii, scrie Mirror.

La câteva zile după ce autobiografia sa a fost lansată publicului, Harry a spus că a evitat să menționeze anumite lucruri despre tatăl și fratele său, deoarece se temea că nu l-ar ierta niciodată dacă le-ar dezvălui.

El a spus că manuscrisul original al cărții sale era de două ori mai lung decât versiunea finală și că multe detalii despre interacțiunile dintre el, Charles și William au fost editate, deoarece existau lucruri pe care nu dorea ca lumea să le știe.

Mărturisirile Prințului Harry

Harry a recunoscut că a avut 50 de apeluri pe Zoom cu scriitorul care l-a ajutat și că uneori s-a chinuit să decidă ce detalii să includă și pe care să le omită din memoriile sale.

„Ar fi putut fi două cărți, să spunem așa. Iar partea dificilă a fost să scot lucruri de acolo. Sunt unele lucruri care s-au întâmplat, în special între mine și fratele meu și, într-o oarecare măsură, între mine și tatăl meu, pe care pur și simplu nu vreau ca lumea să le știe pentru că nu cred că m-ar ierta vreodată”, a spus anterior Harry pentru The Telegraph: 

La momentul publicării cărții, un expert regal a susținut că decizia lui Harry de a „își arunca rufele murdare în public” a afectat iremediabil ideea că Familia Regală este farul unei monarhii familiale.

Istoricul și expertul în domeniul regal, Ed Owens, a declarat că acuzațiile din Spare au afectat major imaginea membrilor Familiei Regale de a fi „cei mai buni din viața de familie britanică”.

Decizia care a schimbat totul în Familia Regală

El a spus: „Povestea este una ușor tragică, deoarece a deteriorat această idee de monarhie familială, această idee că acesta este un grup unit care întruchipează, dacă vreți, ce e mai bun din viața de familie britanică.”

„Inițial, domnia Regelui Charles al III-lea urma să se bazeze pe sprijinul celor doi locotenenți de încredere ai săi - William și Harry. Dar când acest lucru a mers atât de prost la începutul anului 2020, din cauza deciziei lui Harry și Meghan de a părăsi Marea Britanie, acest lucru a pus capăt cu adevărat acelei viziuni a monarhiei familiale. Și apoi, bineînțeles, familia Sussex și-a scos rufele murdare în public timp de aproape trei ani - și, din nou, acest lucru a afectat mult povestea unei vieți de familie fericite”, a mai spus el.

Memoriile lui Harry au apărut după ce familia Sussex a vorbit cu Oprah în faimosul lor interviu din 2021 și după ce documentarul lor de pe Netflix din 2022, ambele formulând o serie de acuzații împotriva membrilor Familiei Regale.

