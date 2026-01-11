Mesajul emoționant al mamei lui Lucian, bărbatul de 43 de ani, mort într-un autobuz din Sibiu

"Cu durere în suflet anunț plecarea fiului meu dintre noi. A încetat din viață un suflet bun și de ajutor pentru toți cei care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Săsesc din Apoldu de Sus, începând de mâine și până luni, 12.01.2026, când va fi înmormântat, la ora 12:00. Vei rămâne veșnic în sufletele și inimile noastre. Odihnă veșnică și Dumnezeu să te aibă în paza Lui. Nu te vom uita niciodată. Odată cu plecarea ta, mi-ai luat și mie o parte din inimă. Te iubesc și vei fi pentru totdeauna acum lângă mine. Odihnește-te în pace, copilul meu. Drum lin spre stele", a scris mama tânărului mort în autobuzul din Sibiu.

Cum a murit Lucian

Tragedia s-a produs în seara zilei de 8 ianuarie, în jurul orei 23:15, într-un autobuz Tursib care circula pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. Șoferul mijlocului de transport a apelat numărul de urgență 112 după ce un pasager a acuzat o stare de rău și s-a prăbușit pe podeaua autobuzului. Situația a fost semnalată conducătorului auto de alți călători aflați în vehicul în acel moment.

La fața locului au intervenit echipaje medicale și polițiști.

"La data de 08 ianuarie 2026, în jurul orei 23:15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că unui bărbat, aflat în interiorul unui mijloc de transport în comun, pe Calea Dumbrăvii, i s-a făcut rău și a căzut la sol", au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Medicii sosiți pentru acordarea primului ajutor au constatat că bărbatul se afla în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, viața acestuia nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul la fața locului.