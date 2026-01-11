€ 5.0887
DCNews Stiri Regulile pe care trebuie să le știi dacă mergi la schi, săniuș sau snowboarding. De ce este esențial să eviți zonele „oarbe”
Data publicării: 12:45 11 Ian 2026

Regulile pe care trebuie să le știi dacă mergi la schi, săniuș sau snowboarding. De ce este esențial să eviți zonele „oarbe”
Autor: Doinița Manic

siguranta pe partie recomandari DSU Foto: Facebook DSU

Dacă mergi la schi sau săniuș în acest zile trebuie neapărat să citești asta.

 

Siguranța pe pârtie este foarte importantă dacă își dorești ca vacanța ta la munte să aibă un final fericit. În acest context, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă vine cu mai multe recomandări pentru românii care merg în aceste zile la schi, snowboarding sau săniuș, amintind că există un set de reguli esențiale care îi pot ajuta să evite coliziunile și să se protejeze chiar și atunci când ceilalți i-ar putea pune în pericol.

"Sporturile de iarnă sunt despre bucuria mișcării și recreere în natură, dar siguranța ta depinde nu doar de abilitățile proprii, ci și de vigilența față de traficul de pe pârtie. Există un set de reguli esențiale care te pot ajuta să eviți coliziunile și să te protejezi chiar și atunci când ceilalți te-ar putea pune în pericol.

Echipamentul – prima linie de apărare


Poartă întotdeauna echipament de siguranță: cască, ochelari, protecție pentru spate și mănuși. În cazul unui impact neașteptat, acestea îți oferă protecție.

Vigilență și vizibilitate


Trage cu ochiul spre deal: La sfârșitul fiecărui viraj sau în zonele înguste, verifică traficul din spate pentru a fi conștient de riscuri.

Nu te baza pe prioritate: Chiar dacă, teoretic, cei din spate trebuie să te evite, nu te baza niciodată exclusiv pe acest fapt.

Fii previzibil: Păstrează o trasă constantă, fără schimbări bruște de direcție sau traversări pe toată lățimea pârtiei.

Unde și când să te oprești?


Așteaptă valul: Traficul pe pârtie vine deseori în „valuri”. Nu te pune în mișcare când este aglomerat; așteaptă până se eliberează.

Marginea este sigură: Dacă observi schiori care vin cu viteză sau care nu par să dețină controlul, oprește-te pe margine și așteaptă să treacă.

Evită zonele „oarbe”: Nu te opri niciodată în locuri înguste, sub ruperi de pantă sau după curbe, unde ceilalți nu te pot repera la timp. Staționează doar pe margine, în locuri cu vizibilitate bună.

Interacțiunea cu ceilalți

Lasă loc de depășire: Nu schia în paralel cu alte persoane, deoarece creați o barieră pentru cei din spate.
Atenție la snowboarderi: Aceștia au un unghi mort mare când execută viraje pe călcâie; acordă-le o atenție sporită.
Eliberează zona după cădere: Dacă ai căzut, adună-ți echipamentul rapid și reechipează-te pe marginea pârtiei.

Cum acorzi ajutor în caz de accident

Dacă acorzi ajutor unui accidentat, balizează zona înfigând schiurile în zăpadă sub forma literei „X”.

Stai întotdeauna cu fața spre deal pentru a observa din timp eventualele pericole care coboară spre tine.

În cazul unei situații de urgență pe care nu o poți gestiona, apelează imediat numărul unic de urgență 112 sau echipa Salvamont prezentă în zonă.

Bucurați-vă de munte, de zăpadă și de fiecare coborâre, având mereu grijă de siguranța voastră și a celor din jur!", se arată într-o postare pa pagina de Facebook a Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

