Stiri

DCNews Stiri A murit Coman Șova. UZPR: "Poezia lui a trecut granițele"
Data publicării: 15:28 10 Ian 2026

A murit Coman Șova. UZPR: "Poezia lui a trecut granițele"
Autor: Bogdan Bolojan

coman sova sursa Facebook/Coman Șova

A încetat din viața poetul, dramaturgul și gazetarul Coman Șova.

 

Omul de cultură avea 92 de ani. 

"Între 1962 şi 1965 a ocupat postul de secretar literar la Teatrul „Barbu Delavrancea” din Bucureşti. Debutul său dramatic a avut loc în 1965, în revista „Teatrul”, cu piesa „Iubesc pe al 7-lea. Comedie cu… Petreşti”. Piesa a fost jucată pe mai multe scene din ţară.

După incursiunea în teatru, a intrat în presă ca secretar general de redacţie la revista „Amfiteatru” (1964-1972), unde, împreună cu Ion Băieşu, Fănuş Neagu şi Ştefan Iureş, a făcut parte din prima redacţie.

La „Amfiteatru” a fost coleg cu scriitori de seamă, precum Ana Blandiana, Adrian Păunescu, Gabriel Dimisianu, Adrian Dohotaru, George Banu şi Dinu Kivu. În aceşti ani a mai publicat trei piese: „Nopţile lui Argus”, cu o prezentare de Fănuş Neagu, în „Scînteia tineretului”, „Ringul de dans” în România literară şi „Un salt de panteră” în Argeş. De asemenea, Coman Șova a fost secretar general de redacție la „România liberă”, redactor-șef adjunct la revista „Magazin” și comentator publicist la „România liberă”. A colaborat, printre altele, la publicațiile „România literară”, „Contemporanul”, „Luceafărul”, „Cronica”, „Tomis”.

În 1979, a început să ruleze pe ecrane filmul „Ora zero”, al cărui scenariu îi aparţine. Acţiunea şi titlul filmului, care a fost foarte bine primit de public şi critici laolaltă, a fost inspirat de oamenii interesanţi pe care Şova i-a cunoscut îndeaproape în nopţile nedormite ale „Cronicii orei zero”.

Anii 1980 se remarcă prin apariţii lirice semnate Coman Șova. În 1980 a apărut volumul „Poeme”, trei ani mai târziu „Unul cu altul”, iar, în 1989, „Căderea fructului”. Ceva mai târziu, în 1996, Editura „Eminescu” a publicat volumul antologic „Nevoia de alb”, prefaţat de Nicolae Balotă. Cartea conţine atât poezii inedited, cât şi unele care mai fuseseră publicate, dar care suferiseră modificări, şi este împărţită în patru cicluri („Nevoia de alb”, „Citirea în vise”, „Sfera” şi „Starea de târziu”) şi se încheie cu ampla construcţie metaforică „Cercuri concentrice”.

Poezia lui Coman Şova a trecut graniţa. În 2010 a apărut în Germania, la editura Neue Literatur, volumul de versuri „Die Liebe ist mein Alltagskleid” („Dragostea este haina mea de toate zilele”). Volumul, în traducerea prof. dr. Ioana Crăciun, conţine poezii extrase din volumele publicate de Coman Șova în limba română.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!" transmite UZPR. 

