Militar american, găsit mort într-un apartament din Otopeni

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ilfov au fost alertați după ce David Lee Heeling, un bărbat în vârstă de 67 de ani, a fost găsit fără suflare în apartamentul său din Ilfov.

Descoperirea a fost făcută de iubita sa româncă. Prima îngrijorată a fost fiica bărbatului din Statele Unite, care o contactase pe iubita româncă a tatălui său pentru a întreba dacă știe ceva despre tatăl ei.

Paramedicii nu l-au mai putut resuscita

La sosirea la fața locului, Violeta a constatat că bărbatul nu mai era în viață și a sunat imediat la 112. Echipajul medical ajuns la apartament nu a mai putut face altceva decât să confirme decesul. Potrivit surselor judiciare, ușa locuinței era închisă, dar nu încuiată pe dinăuntru, iar cadavrul nu prezenta semne de violență.

În apartament au fost găsite mai multe medicamente cu efect antidepresiv.

În prezent, anchetatorii așteaptă rezultatele analizelor toxicologice și concluziile Institutului Medico-Legal pentru a stabili dacă medicamentele au avut legătură cu decesul bărbatului.

David Lee Heeling a avut o carieră militară deosebită. A participat la mai multe misiuni internaționale înainte de a trece în rezervă. Spre sfârșitul carierei, acesta a fost detașat în România, iar aici a cunoscut-o pe Violeta, angajată la Aeroportul „Henri Coandă”. În 2025, Heeling a revenit de trei ori în România și făcea demersuri pentru reînrolarea în armata americană, cu speranța ca va obține un post aici și să se stabilească definitiv în țară.