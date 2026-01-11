Papa Leon al XIV-lea a transmis României binecuvântarea sa apostolică

Ambasadorul României la Vatican, George Bologan, s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit Vatican News.

„Omenirea are nevoie de pace și de speranță”, spune ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, după întâlnirea cu Leon al XIV-lea din 9 ianuarie a.c. cu ocazia tradiționalului schimb de urări de la început de an cu membrii Corpului Diplomatic.

Cu această ocazie, papa ”a transmis poporului român binecuvântarea sa apostolică și urări de bine”.

Redacția română Vatican News - Radio Vatican a cerut diplomatului român primele impresii după amplul discurs al Suveranului Pontif.

"O schimbare a lumii la îndemnul lui Hristos"

„Diplomația Sfântului Scaun, cu tradiția ei milenară și cu o capacitate extraordinară de a scruta mersul lumii, de a interpreta duhul veacului în care viețuim, ne propune mereu o schimbare, în sensul de «metanoia», o schimbare a lumii la îndemnul lui Hristos”, a spus pentru Vatican News – Radio Vatican ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, după ce vineri, 9 ianuarie a.c., a luat parte la tradiționala întâlnire a Suveranului Pontif de la începutul anului cu membrii Corpului Diplomatic.

Potrivit diplomatului român, Papa Leon al XIV-lea a adresat un ”discurs dens, inspirat și, pe alocuri, profetic”, realizând ”o radiografie unică a dinamicii lumii în care ne aflăm, de la crizele multiple până la efectele acestora”.

Rezonanța pe care discursul papei o are pentru un reprezentant al diplomației române, semnele de speranță menționate de Suveranul Pontif în contextul tensionat al lumii de astăzi, dar și felul în care a decurs întâlnirea personală de la finalul întrevederii, aflăm aici de la ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan.