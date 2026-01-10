Papa Leon îi îndeamnă pe cardinali să asculte victimele abuzurilor comise de preoţi. Ce i-a mărturisit una dintre ele

Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe cardinali să asculte vocea victimelor abuzurilor sexuale comise de preoţi. Discursul a fost ţinut în timpul consistoriului care a reunit, săptămâna aceasta, cardinali din întreaga lume la Vatican, dar transcrierea acestuia a fost făcută publică sâmbătă, transmite Agerpres, citând AFP.

În acest discurs, Suveranul Pontif a subliniat că abuzurile comise de preoţi împotriva copiilor şi a adulţilor vulnerabili reprezintă o "rană" pentru Biserica Catolică.

"Ascultarea este de o importanţă capitală", a declarat papa Leon al XIV-lea. "Nu putem să închidem ochii, să ne închidem inimile", a adăugat papa, conform unei transcrieri a alocuţiunii sale, publicată de Vatican.

Totodată, Papa Leon al XIV-lea a menţionat că problema abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului nu s-a aflat pe ordinea de zi a consistoriului, primul desfăşurat sub conducerea sa după ce a fost ales papă, în luna mai, în urma morţii Papei Francisc.

Ce mărturisire i-a făcut una dintre victime Papei Leon al XIV-lea

Însă, el a subliniat că a dorit să abordeze subiectul în alocuţiunea sa de încheiere, deoarece această "problemă rămâne o adevărată rană în viaţa Bisericii, în multe locuri".

"În multe cazuri, durerea victimelor a fost agravată de faptul că nu au fost nici sprijinite, nici ascultate", a subliniat papa, solicitându-le cardinalilor să împărtăşească remarcile sale cu episcopii.

"Abuzul în sine lasă o rană adâncă ce poate să dureze întreaga viaţă", a continuat papa.

"Dar, foarte des, scandalul din Biserică se explică printr-o uşă care a rămas închisă, iar victimele au fost lăsate fără sprijin", a declarat el.

"O victimă mi-a mărturisit recent că cel mai dureros lucru pentru ea a fost faptul că niciun episcop n-a dorit s-o asculte", a adăugat papa Leon al XIV-lea.

Aproximativ 170 de cardinali au participat la consistoriu, care s-a concentrat pe viitoarea direcţie a Bisericii.

Papa i-a invitat pe cardinali să se reunească din nou la sfârşitul lunii iunie, o întâlnire care ar putea deveni anuală, conform dorinţelor Vaticanului.