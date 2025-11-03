€ 5.0851
Data publicării: 11:19 03 Noi 2025

Ambasadorul României la Vatican, decorat de Majestatea Sa Margareta
Autor: Flaviu Predescu

ambasadorul romaniei la vatican Ambasadorul României la Vatican și Majestatea Sa Margareta. Foto: captură ecran George Bologan LinkedIn
 

Castelul Peleș și Castelul Pelișor au găzduit, pe 29 octombrie a.c., Ceremoniile Regale ale anului 2025, desfășurate sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, George Bologan, a fost distins cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, pentru întreaga activitate desfășurată în Italia, Spania și la Vatican, în sprijinul românilor. Totodată, Victor Chirilă și Mircea Crăciun au primit Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, iar istoricul Dinu Zamfirescu a fost distins cu Ordinul Coroana României în grad de Ofițer

„Evenimentele au marcat 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria — două personalități care au definit, prin viziune și sacrificiu, destinul României moderne.

În Holul de Onoare al Castelului Pelișor a avut loc ceremonia de comemorare dedicată suveranilor Marii Uniri. Într-un cadru solemn, Majestatea Sa Margareta, alături de Altețele Sale Regale Principele Radu, Principesa Elena și Principesa Sofia, a evocat rolul fundamental al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria în consolidarea statului român și în afirmarea valorilor care au stat la temelia modernizării țării.”

Comemorarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

„La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului României, ai Armatei, ai Corpului Diplomatic și ai cultelor religioase. Printre invitații de onoare s-au numărat ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop și mitropolit romano-catolic de București, părintele arhimandrit David Petrovici din partea Bisericii Ortodoxe Române și părintele Nevsky Everett din partea Bisericii Anglicane.

Au participat Excelența Sa Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mons. Giampiero Gloder, nunțiul apostolic în România și Republica Moldova, Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei, Giles Matthew Portman, ambasadorul Regatului Unit, George Bologan, ambasadorul României la Vatican, și Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova. Armata Română a fost reprezentată de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

La eveniment au fost prezenți, de asemenea, domnul Florin Birta, primarul municipiului Oradea, și domnul general de brigadă (r) Adrian Pădurean, aflat la conducerea ISU Bihor în momentul înființării SMURD la Oradea.

Învestituri regale la Castelul Peleș

După ceremonia comemorativă, evenimentele regale au continuat la Castelul Peleș, unde Majestatea Sa Margareta a prezidat ceremonia anuală de învestituri.

În prezența membrilor Familiei Regale, au fost acordate distincții, ordine și burse regale tinerilor și personalităților care s-au remarcat în domenii precum cultura, știința, diplomația și serviciul public.

Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova” – a primit Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, în semn de apreciere pentru contribuția la promovarea patrimoniului cultural românesc.

Printre distinși s-au numărat Nicolaie Cernat și Felicia Duță (Medalia Regală pentru Loialitate), Alina Neacșa și Alin Burileanu (Medalia Custodele Coroanei Române), precum și Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), onorat la aniversarea a 35 de ani de activitate.”

Silviu Purcărete și Horațiu Mălăele, printre personalitățile decorate 

„Distincția „Nihil Sine Deo” – cea mai înaltă decorație a Casei Regale – a fost acordată regizorului Silviu Purcărete și actorului Horațiu Mălăele, în semn de recunoaștere pentru excelența artistică și contribuția la cultura națională.

Ecoul acestor ceremonii s-a resimțit și în țară. La Oradea, în fața Teatrului „Regina Maria”, a avut loc o ceremonie militară dedicată Reginei Maria, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa. La eveniment au participat elevi ai Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, reprezentanți ai autorităților locale și membri ai Armatei Române.

Simbol al demnității și al responsabilității

Ceremoniile regale din 2025 au reunit, în același cadru, reprezentanți ai diplomației, culturii, armatei și educației, confirmând rolul Coroanei ca element de coeziune națională și reper moral într-o societate aflată în continuă schimbare. Prin gesturile de recunoaștere și prin mesajul său de unitate, Majestatea Sa Margareta a reafirmat misiunea Casei Regale de a susține valorile fundamentale ale națiunii: demnitatea, respectul, loialitatea și serviciul față de binele comun.

Într-o epocă în care reperele morale sunt adesea puse la încercare, Coroana Română continuă să reprezinte o prezență stabilă – un liant între trecut și viitor, între tradiție și modernitate.” arată un articol publicat de Biroul de Presă al Episcopiei Romane Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea.

ambasador george bologan
Majestatea Sa Margareta
