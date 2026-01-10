€ 5.0887
DCNews Stiri Autocar cuprins de flăcări în Mureș: 47 de pasageri se aflau la bord
Data actualizării: 15:50 10 Ian 2026 | Data publicării: 14:51 10 Ian 2026

Autocar cuprins de flăcări în Mureș: 47 de pasageri se aflau la bord
Autor: Iulia Horovei

mures autocar Autocar în flăcări, în Mureș. Sursa foto: Facebook

Un autocar cu 47 de persoane a luat foc, sâmbătă, 10 ianuarie, în județul Mureș, toți pasagerii reușind să iasă teferi din vehicul.

 

Un autocar în care se aflau 47 de pasageri a luat foc, sâmbătă, 10 ianuarie, pe raza localităţii Soromiclea din judeţul Mureş. Atât șoferul, cât şi pasagerii s-au evacuat în siguranţă.


 
Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara au intervenit pentru stingerea incendiului care a cuprins autocarul, acesta arzând cu putere. Niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, conform echipelor de salvare.

Circulaţia rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers în urma acestui incident.

„Un microbuz din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu sprijinul autorităţilor locale, care vor pune la dispoziţie, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o şcoală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, potrivit ISU Mureș.

Citește și: Cetățean ucrainean, găsit în apele Prutului: A trecut ilegal frontiera de stat

Comentarii

