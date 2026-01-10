Poetul franco-român Zéno Bianu a murit / Video

Poetul franco-român Zéno Bianu, autor al unei opere multifaţetate îmbinând scrierea, teatrul şi jazzul, a murit, vineri, la vârsta de 75 de ani.
Anunţul a fost făcut de editura sa, Gallimard, citată de AFP. Zéno Bianu s-a născut la data de 28 iulie 1950, la Paris, dintr-o mamă franceză şi un tată român refugiat politic.
El a murit la Paris, a confirmat editura franceză, fără a da detalii despre cauza morții. "Poet, dramaturg, orientalist, traducător, Zéno Bianu a fost unul dintre semnatarii 'Manifestului electric' ce a zguduit lumea poeziei în anii 1970", a notat Gallimard.
Textele sale dense şi vibrante au intrat uşor în rezonanţă cu figuri ale artei aflate la extremităţi", precum Antonin Artaud, Yves Klein, Chet Baker şi Pier Paolo Pasolini", a adăugat editura.
Festivalul literar internaţional Etonnants Voyageurs din Saint-Malo, vestul Franţei, l-a descris drept "unul dintre marii poeţi contemporani de expresie franceză".
Cu poezia, "ne aflăm în totalitate în domeniul artelor vivante", a zis Zéno Bianu, care a susţinut numeroase lecturi publice, uneori cu acompaniament muzical, dar şi adaptări teatrale.
"Oralitatea este cea care a salvat poezia. Întoarcerea la suflu, la dorinţa de a schimba prin cuvinte şi de a redescoperi bogăţia şi plăcerea textului. Este orice altceva decât o artă prăfuită", credea el.
Opera sa conține aproximativ 50 de volume, inclusiv colecţiile "Infiniment proche" şi "Pierrot solaire", dar şi antologii precum "Petit éloge du bleu".
"Suntem bestselleruri subterane!", a zis Zéno Bianu în anul 2015, menţionând ca exemplu succesul în librării al antologiei sale "Haikus", publicată în anul 2003, notează Agerpres.
