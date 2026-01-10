Poetul franco-român Zéno Bianu a murit / Video

Anunţul a fost făcut de editura sa, Gallimard, citată de AFP. Zéno Bianu s-a născut la data de 28 iulie 1950, la Paris, dintr-o mamă franceză şi un tată român refugiat politic.

El a murit la Paris, a confirmat editura franceză, fără a da detalii despre cauza morții. "Poet, dramaturg, orientalist, traducător, Zéno Bianu a fost unul dintre semnatarii 'Manifestului electric' ce a zguduit lumea poeziei în anii 1970", a notat Gallimard.

Cine a fost Zéno Bianu

Textele sale dense şi vibrante au intrat uşor în rezonanţă cu figuri ale artei aflate la extremităţi", precum Antonin Artaud, Yves Klein, Chet Baker şi Pier Paolo Pasolini", a adăugat editura.

Festivalul literar internaţional Etonnants Voyageurs din Saint-Malo, vestul Franţei, l-a descris drept "unul dintre marii poeţi contemporani de expresie franceză".

A susținut numeroase lecturi publice

Cu poezia, "ne aflăm în totalitate în domeniul artelor vivante", a zis Zéno Bianu, care a susţinut numeroase lecturi publice, uneori cu acompaniament muzical, dar şi adaptări teatrale.

"Oralitatea este cea care a salvat poezia. Întoarcerea la suflu, la dorinţa de a schimba prin cuvinte şi de a redescoperi bogăţia şi plăcerea textului. Este orice altceva decât o artă prăfuită", credea el.

Opera sa conține aproape 50 de volume

Opera sa conține aproximativ 50 de volume, inclusiv colecţiile "Infiniment proche" şi "Pierrot solaire", dar şi antologii precum "Petit éloge du bleu".

"Suntem bestselleruri subterane!", a zis Zéno Bianu în anul 2015, menţionând ca exemplu succesul în librării al antologiei sale "Haikus", publicată în anul 2003, notează Agerpres.

